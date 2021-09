Ver: Be Eco Wraps, paños envolventes ecológicos para decirle chau al papel film de cocina

"Cada vez que pienso en el porqué detrás de mi marca, me emociono mucho. El porqué está siempre presente en mi emprendimiento, a través del «Why», que elegí cuidadosamente y con propósito, para que me acompañara siempre", cuenta Jaqueline del Valle Gutiérrez sobre su emprendimiento.

"Cada vez que leo «Tell Me Why», me respondo por qué hago lo que hago: porque es mi pasión, porque me encanta lo que hago y lo disfruto intensamente, porque es una decisión que tomé cuando era adolescente y me hace feliz haber tomado esta decisión y hoy en día disfrutar lo que me apasiona, sabiendo que decidí mi destino cuando era tan chica", recuerda.

Tell Me Why Translations (TMWT) es un estudio de traducción que brindan diversos servicios lingüísticos, enfocados en diversas áreas de especialización y en diferentes idiomas.

Además, enfocan el emprendimiento en marketing de contenidos, redacción, corrección, y traducción.

Resultaron el emprendimiento ganador de Mejor uso de canales digitales, emprendimiento digital, premios Latam Digital 2020.

