El 17 de mayo de 2021, Alan Amoedo conducía alcoholizado y a alta velocidad, cuando embistió a tres jóvenes que esperaban la grúa de auxilio estacionados sobre la banquina de la Avenida Circunvalación. Sol Viñolo (29) y Agustín Burgos (31) fueron las víctimas fatales, sobrevivió Fernanda Guardia Carrasco pero quedó con graves secuelas.

Un año después comenzó el juicio por este caso que se conoció como la Tragedia de Circunvalación, el cual concluyó el pasado viernes con un fallo histórico para la justicia local. Es la primera vez que en la provincia se aplicó la figura de "homicidio simple con dolo eventual" por la muerte de personas en un evento vial.

Para reflexionar sobre la importancia de esta condena y analizar las deudas pendientes en la materia, el programa Redacción Abierta reunió a Carlos Viñolo y Natalia Lescano, los padres de Sol; a Daniel Burgos, hermano de Agustín; a Claudio Orosz, abogado querellante; Marcela Alfaro, del Foro de Familiares de Victimas de Siniestros Viales; y, vía Zoom, a Pablo Martínez Carignano, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Tanto los familiares de las víctimas como los especialistas coinciden en que se trata de una condena ejemplar y que el fallo además de importante, se convertirá en una bisagra para toda Argentina.

“El cambio de caratula es inédito en Córdoba. Que lo hayamos logrado nos alivia, pero no termina acá y seguiremos luchando”, sostuvo Burgos.

“Este fallo es importante pero no definitivo, porque ellos van a casar y hay que ver si el Tribunal Superior de Justicia ratifica, confirma o modifica esta sentencia”, explicó Lescano.

“El Poder Judicial cuando dejaba libres a los asesinos, daba como mensaje que no pasaba nada con matar en auto, si después te dejaban libre. Ahora hemos logrado una condena pedagógica que dice al revés que la Justicia: si vos te subís a un auto, te emborrachás y no cumplís las normas viales, te convertís en un asesino, tu auto en un arma”, expresó Viñolo.

Por su parte, Martínez Carignano señaló: “El fallo ha sido un hito en la justicia cordobesa y como referencia para todo el país, porque los jueces valientemente decidieron llamar las cosas por su nombre y no considerar accidente lo que fue un homicidio doloso, eso es importante y marca precedente”.

EL CONDENADO

Amoedo fue condenado a nueve años de prisión y para Lescano esa cantidad está bien.

“Es una condena pedagógica que tiene que abrir una puertita para que el resto de las familias sufran menos que nosotros y para que una persona pueda representarse de que si tomó alcohol y maneja puede obtener una condena fuerte, que ya no es que seguro que se vuelva a su casa después de matar”, manifestó la mamá de Sol.

Mientras que el papá expresó: “Es un valor fundamental que lo hayamos logrado este fallo estando en la calle, desde la lucha y la perseverancia. El mejor homenaje para mi hija es haber logrado un cambio que será beneficioso para salvar vidas, eso es lo mas importante y que trasciende lo jurídico”.

Sobre esto Oroz comentó: “Los jueces no pueden fallar por el clamor popular, sino por la justicia y lo que dice la ley . Pero en este caso, si no la hubiera habido, los jueces no hubieran fallado justamente”.

No obstante, el funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial aclaró que Amoedo no fue condenado por la presión popular y mediática, “fue condenado por las pruebas, por el trabajo que hizo la querella y la fiscalía. Si esto hubiera sido un accidente, por más que se juntara un millón de personas, no hubiera sido condenando. Fue condenando por lo que hizo y por lo que decidió hacer”.

En sintonía, Oroz consideró que se llegó a esta condena porque “hubo muchas pruebas, hubo recursos económicos para poner peritos -algo que las familias pobres no pueden-, pudimos acercar videos que nos mandaba la gente, pudimos reconstruir el siniestro para nuestro alegato, y con todo eso no había dudas que había actuado con dolo. Además, fue acompañado por el clamor de la gente, porque sabía que esto no puede suceder nunca más, porque cualquiera se puede encontrar con un Amoedo en la Circunvalación”.

En ese sentido, Lescano que también es abogada, contó que en Córdoba “la jurisprudencia está cerrada en considerar los eventos viales como culposos”. Si bien sostuvo que hay que ver caso por caso, “en la Tragedia de Circunvalación quedó comprobado que había dolo”.

Retomando la explicación que dio el abogado querellante por la pantalla de Canal 10, cabe aclarar que “en el culposo hay negligencia, en el dolo hay intención”.

VACÍOS LEGALES

“La legislación es antigua, la Ley Nacional de Tránsito es de 1945. Además, las 24 provincias tienen su Ley Provincial y los municipios de todos el país que también tienen distintos procedimientos. No hay unificación, siendo que los tres Poderes del Estado deberían actuar en conjunto, mancomunadamente, para lograr una posición clara y precisa sobre una conducta que no logramos poder cambiar en la gente”, sostuvo Alfaro.

Para la integrante del Foro de Familiares de Victimas de Siniestros Viales, hasta hay una confusiòn en el concepto y la manera de nombrarlo: “No son accidentesy sin embargo se los llama así, cuando el 98% no lo son. Son hechos, eventos o siniestros viales. Algunos se convierten en homicidios o lesiones gravisímas , que deben considerarse delito. Por eso, debe haber un política criminal al respecto”.

Por su parte, Martínez Carignano, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, señaló que el país necesita actualizar en materia de siniestros viales el Código Penal. “Tiene que discriminar entre aquellas conductas negligentes o imprudentes que conforman el tipo culposo de los accidentes, y estos hechos donde hay un desprecio absoluto por la vida de otras personas, de las normas y donde el imputado puede prever la conducta y decide continuar. Necesitamos un Código que tome la figura del homicidio vial, porque así como estamos dependemos de la voluntad de los jueces cuando esto tendría que ser un imperativo judicial”.

En la misma línea, para la mamá de Sol Viñolo hay que reformar el código de Procedimiento Penal de Córdoba porque el vigente no le da “ni voz ni voto a las víctimas” y Oroz coincidió con ella.

“El Sistema Penal está pensando en cómo garantizar el debido derecho de defensa del imputado pero en detrimento del derecho de defensa de las victimas. Dependíamos 100% de lo que decidiera hacer el Fiscal Gustavo Arocena”, manifestó Lescano.

El hermano de Agustín retomó la idea de la unificación legal entre Nación y las Provincias. “El Estado debe unificar la cuestión para que no tengamos que seguir soportando estas conductas de personas violentas, que baje una sola Ley y se respete, si no siempre va a terminar todo así, fragmentado”.

Para Daniel, también es fundamental la educación vial, pero que no observa que en las escuelas se estén brindando contenidos al respecto. En ese sentido Viñolo agregó: “Hablamos de Educación Vial Activa, porque es necesario que todos nos involucremos, porque las cosas pueden cambiar”.