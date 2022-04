La economía está en crisis y la inflación no tiene freno, incluso se estima que en marzo alcanzará los valores más altos de los últimos meses. Hasta el propio secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti confirmó que los números no serán buenos y que él “no hace milagros”.

Frente a este contexto, en una nueva emisión de Redacción Abierta se reunieron la economista Carla Daniele Barra, el periodista de los SRT Andrés Oliva y el representante del Centro de Almaceneros Germán Romero, con el objetivo de desentrañar por qué el Gobierno nacional no ha podido ganar la “guerra contra la inflación”.

"El gobierno está mirando tres variables: inflación, dólar y tasa de interés. Lo cierto es que por la tasa de interés algo se está pudiendo hacer; con el dólar se trata de llegar a un ritmo de devaluación que reduzca la brecha cambiaria; pero con la inflación la batalla está perdida y no quedan grados de libertad para poder atacarla. El año pasado hubo múltiples factores que trataron de frenarla y se demostró que no se logró el control en el corto plazo”, explicó Daniele Barra.

"El acuerdo de precios como idea es buena pero deja de serlo cuando se realiza desde una oficina en Buenos Aires "sin ventanas a la calles", porque desde ahí no se ve la realidad completa. No se llama a los distintos sectores ni las diferentes provincias, la convocatoria debería ser amplia y federal”, expresó Romero, para quien las políticas oficiales no contemplan a los comercios de cercanía.

Para Oliva la situación se volverá cada vez mas acuciante: “Lamentablemente entramos a una guerra con balas de salva donde los sectores de la economía saben que perro que ladra no muerde, y Alberto Fernández parece serlo porque no ejecuta ninguna media que sea eficaz y que logre atacar un problema inflacionario multicausal, por la emisión monetaria y por los sectores concentrados de la economía, sobre todo en el rubro alimentación”.

El conflicto entre Rusia y Ucrania es otro de los factores que impacta en los precios y tuvo su repercusión en commodities internacionales como el trigo y el girasol, dos productos de gran consumo por los sectores populares del país. Por eso, Romero sostuvo que repercute directamente en el consumo, porque “muchas familias con problemas para acceder a la Canasta Básica se volcaron al pan y al aceite para salsas y guisos”. Además, agregó que los productos que se incluyen en las medidas del gobierno no son los de mayor necesidad, “ la gente no está pensando en el pan lactal o si la mermelada es en frasco de vidrio”.

“Cómo desacoplar los precios internos de los internacionales genera una situación de gran dificultad. Trae conflictos económicos y políticos, porque los agroexportadores quieren exportar lo máximo que puedan y el Estado recibe dólares por lo que ellos exportan. Lo complejo es cómo lograr ese sutil equilibrio para seguir consumiendo productos derivados del sector agropecuario y, en paralelo, que la economía siga creciendo y se siga exportando”, dijo el periodista de los SRT.

Romero comentó que por los altos precios y la caída del poder adquisitivo, en los hogares se están haciendo recortes de las ingestas diarias de alimentos..

“Hay familias en que, sobre todo los adultos, están resignando la cena o el almuerzo, y sustituyéndolos por una infusión con pan”, describió.

NO SERÁ MAGIA

Frente a este panorama la pregunta es cómo se puede controlar la inflación si hasta el momento ninguna de las medidas implementadas logran su objetivo. Para la economista invitada a Redacción Abierta primero hay que comprender que la política monetaria no actúa inmediatamente, más bien existe una demora de más de ocho meses, entre que se emite dinero y esto afecta a los precios.

“Sobre todo en este primer semestre los precios nos van a empujar día a día y los salarios no acompañarán. Vamos a tener que acostumbrarnos como consumidores a que los precios serán cada vez más altos y como inversores que de lo que hay que cubrirse es de la inflación”, aclaró.

Desde el Centro de Almaceneros insisten en que el oficialismo debe repensar las propuestas para combatir la inflación. “Por ejemplo, Precios Cuidados es para las grandes superficies, pero los sectores populares no van a los supermercados. La mirada del gobierno está mal direccionada, primero debería atender lo urgente, la macroeconomía y luego la microeconomía con consenso. A nuestro sector se le está complicando continuar”, indicó Romero.

En ese sentido, para Barra las soluciones que propone el Ejecutivo son a corto plazo y no sirven para darle un cierre definitivo al problema. “Para resolverlo de fondo deberíamos pensar en un Banco Central que deje de asistir al Estado y un Estado que gaste menos para equilibrar el déficit fiscal. La solución tiene un costo que no todos quieren asumir”, argumentó por la pantalla de Canal 10.