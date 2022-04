"Si pensábamos en diciembre del 2021 que marzo tendría estos números tan altos, no lo hubiéramos imaginado”, confesó Germán Romero, titular del Centro de Almaceneros, durante la entrevista en Voz y Voto.

La entidad que preside Romero, presentó el día lunes su último informe con los valores alcanzados en marzo: la inflación fue del 6,35% y la Canasta Básica Alimentaria se incrementó un 9,73%, es decir que una familia necesitó 94600 pesos para acceder a ella.

Desde el Centro de Almaceneros aseguraron que todos los precios subieron y es la tendencia que se mantendrá para los próximos meses.

“La guerra es contra el sector productivo no contra la inflación, porque las medidas no están teniendo ningún efecto”, expresó Romero por la pantalla de Canal 10 y continuó:

“No hay asidero del gobierno en congelar precios. En pandemia fue algo consensuado, ahora no se puede. Ojalá se pudiera paralizar la inflación por decreto, estamos en una inercia inflacionaria y una aceleración casi imposible de frenar”.

Aseguró que no hay federalismo en los programas que impulsa el oficialismo y que no han sido convocados para aportar ideas del sector. “El desconocimiento que muestra el gobierno, en particular la Secretaría de Comercio Interior, de cómo funciona el sector productivo y la cadena de comercialización, no creemos que llega a buen puerto”, manifestó.

No obstante, aseguró que no hay desabastecimiento. “Hoy los proveedores están entregando el 50% de los pedidos, algo que no ha ocurrido nunca. Es el recaudo que toman las empresas porque no saben qué medidas tomará el Ejecutivo”. Mientras que los comerciantes “venden la mercadería y tienen que reponer el producto con un precio más caro del que lo vendió. No hay previsión de lo que puede venir”.