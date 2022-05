El incremento de contagios de Covid-19 es evidente, incluso la ministra de Salud habló de la llegada de una “cuarta ola”, aunque advirtió que la situación sanitaria no es la misma que en 2020 cuando el virus se instaló en el mundo. Aunque las filas para testeos son cada vez son más largas y en el país se registró un aumento del 182% de casos positivos en los últimos quince días, aún no se ve un crecimiento en la ocupación de terapia intensiva ni de fallecimientos.

Para analizar el contexto, el programa Redacción Abierta convocó al estudio de Canal 10 a Natalia Lazzarini, periodista de La Voz, a Leandro Martino y Sergio Antoniazzi, ambos trabajadores de los SRT. Además, vía Zoom sumó al médico infectólogo Luis Cámera.

Mientras que Carla Vizzotti señalaba que comenzó una nueva ola, en Córdoba el ministro Cardozo lo negó porque no se registran internaciones graves o muertes. Más allá de este desencuentro entre la provincia y el gobierno Nacional, los periodistas invitados coincidieron en que es necesario atender a la situación sanitaria, porque los contagios van en alza acelerada.

“En AMBA va un poquito más rápido el aumento, pero acá también están sucediendo. Es cierto que primero empiezan a aumentar los casos y después se ve el impacto en las internaciones y fallecimientos. Hoy tenemos una buena cobertura de vacunación, hay que esperar a ver qué pasa”, propuso Lazzarini. Para la periodista de La Voz, es complicado comparar la situación actual con la de meses anteriores “porque ha cambiado el criterio para el diagnóstico, ya no se testea quien es sospechoso o contacto estrecho”.

Para Antoniazzi en este último tiempo la sociedad “bajó la guardia”.

“Dejamos de usar barbijo, no nos distanciamos más, se empezaron a cerrar los ambientes por las bajas temperaturas y se recrudecieron las otras enfermedades respiratorias. No puede ser que por dos años no hubo gripe y anginas, y ahora están todas juntas. El Covid-19 nunca se fue y ha vuelto”, comentó el periodista de los SRT.

En el mismos sentido, se expresó Martino: “La baja de casos provocó un relajamiento en la gente, inclusive en los medios también se habló menos. Es momento de volver a las bases y de entender que la pandemia no frenó todavía”.

“Estamos transitando un rebrote, no cabe duda que los casos están aumentado. Dependerá del grado del uso del barbijo y de la cantidad de tercera dosis aplicadas, pero en el mes de julio será el pico de esta situación, llegaríamos a unos veinte mil casos, para ese mes”, explicó el doctor Caméra por la pantalla de Canal 10.

Además, dijo que el virus no es el mismo que circulaba hace dos años, ya que hizo un giro hacía una altísima contagiosidad y, al mismo tiempo, de menos letalidad. “En 2020 se infectaban mil personas morían treinta; en 2022, cada mil fallecen tres. Si estamos bien vacunados, los muertos serian dos, menos de los que generan la gripe”, describió.

LA VACUNA, EL SECRETO

En cuanto a las medidas de prevención, los tres periodistas acordaron en que falta un criterio unificado de Nación para evitar que la gente se desoriente en los cuidados.

Sin embargo, el infectológo insistió que la diferencia la genera la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 . Hoy, en Argentina hay aproximadamente 37 millones de personas que cuentan con dos dosis de la vacuna y sólo 22 millones sumaron una tercera.

“El virus cambió sustancialmente respecto del 2020 y nosotros tampoco somos los mismos al estar inmunizados. Las nuevas variantes del Ómicron son distintas a la que llegó de Wuhan en 2020, es un virus mas benigno, no baja tanto a los pulmones, eso es bueno y algo malo es que evade un poco a las vacunas”, describió Caméra vía Zoom.

Entonces, afirmó: “No me importa tanto la transmisión del coronavirus y sus variantes, porque es imposible contenerlo, habría que hacer una cuarentena estricta como la de China y acá es imposible. Las fronteras sanitarias no tienen sentido en este momento, el virus te la perfora por todos lados, no se lo puede contener. El verdadero tapón para no terminar en terapia intensiva son las tres dosis”, sostuvo.

Además, confesó estar preocupado por el déficit de vacunación de las personas de entre 20 y 50 años. El médico aclaró que de ese porcentaje de la población que no está lo suficientemente protegida, el cual alcanza alrededor del treinta por ciento, es probable que algún paciente que se contagie termine en terapia intensiva. Por eso, criticó que la OMS presione sobre medidas restrictivas y no en el tema de las vacunas.

“Los infectados previamente y los vacunados podremos reinfectarnos, y muchos de los que no lo habían tenido, se van a contagiar. Todos nos vamos a infectar con esta variante, será hoy o el mes que viene, pero lo importante es que estar bien inmunizado para que la enfermedad sea leve. Pretender no enfermarme es un error conceptual”, concluyó.