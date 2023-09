“Caí en la trampa de los estereotipos, exigencias que las depositaba en el cuerpo”, decía en una entrevista en C5N Silvina Luna. La actriz y modelo falleció a los 43 años, el pasado 31 de agosto, tras más de 80 días de internación esperando un trasplante de riñón.

Las complicaciones en su salud comenzaron luego de someterse a intervenciones estéticas en 2012 de la mano del cirujano Aníbal Lotocki quien la operó con metacrilato, una sustancia prohibida en el país.

Para reflexionar acerca de las consecuencias de la violencia estética, el programa Redacción Abierta convocó a Cecilia Lorenzo, periodista de los SRT especialista en vejez; Facundo Pérez Lloveras, abogado penalista; y Sol Aceto, psicóloga perteneciente a la asociación Cuerpos Libres, quien se sumó vía zoom.

“La sociedad exige siempre mantener la juventud. Y esa mirada social tiene tanto en algunas personas que a muchas las lleva a operarse. Se convierte en una lucha desmedida contra el paso del tiempo, sobre todo en la mujer”, señaló Lorenzo.

“Los estereotipos de belleza que establece la sociedad se hacen inalcanzables, se transforman en cárceles. Encima se ven potenciados por la redes sociales. Esto genera malestar y ansiedad.

La belleza y el amor pasan por otro lado, las exigencias son en torno a cuerpos homogéneos, cada vez más iguales entre ellos, hay que celebrar la diversidad de cuerpos y lo que nos hacen únicos”, explicó la psicóloga.

“Muchas veces no estamos disconformes con nuestro, si no que la sensación es que no me parezco a esto que están mostrando en las redes o en la tele”, agregó la periodista por la pantalla de Canal 10.

“A Lotocki ya se lo juzgó y se determinó su responsabilidad por su delito de lesiones dolosas, por ser tan temerario su accionar, que se entendió que podía entender estos resultados dañosos. Tampoco tenía la especialidad en cirugía estética por lo que habría engañado a sus pacientes”, describió el abogado.

Además, indicó que hay posiciones encontradas respecto de la situación judicial del médico: “Para algunos profesionales ya fue juzgado por un hecho y no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, es una garantía constitucional, por lo tanto no se le podrá atribuir el resultado de muerte de Silvina Luna. Otras posturas, como el abogado de Luna, que entiende que es un hecho nuevo y que no fue juzgado por el mismo”.