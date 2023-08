La mayoría de las encuestas no acertaron en sus pronósticos y quedaron lejos de lo que finalmente fueron los números de las elecciones primarias en Argentina. Así el triunfo de Javier Milei fue una sorpresa para muchos.

Con el objetivo de entender el por qué de este resultado, el programa Redacción Abierta convocó a Alfredo Flury, periodista de los SRT; Juan Manuel González, periodista de La Voz; Nicolás Fassi, periodista de Radio Nacional; y a los consultores Daniela Piccone, Norman Berra y Paola Zuban.

“El voto a Milei fue más fuerte entre los varones jóvenes, que entre las mujeres”, sostuvo Piccone.

Con ella coincidió Zuban, quien agregó: “Milei es un fenómeno transversal y su crecimiento fue sostenido desde las legislativas de 2021”.

Por su parte, Berra indicó que hacia La Libertad Avanza hubo más un voto emocional que ideológico. “Muchos no saben que significa dolarizar la economía, si no que se identifican con la crispación y el enojo que muestra”, señaló el consultor por la pantalla de Canal 10.

A modo aclaratorio, el periodista especializado en economía Flury afirmó que el libertario en caso de llegar a la Casa Rosada haría un ajuste fuerte, “lo dice sin tapujos”. Además, Milei propone que no haya salud ni educación pública, entre otras cuestiones.

“El fracaso de la política creó su propio monstruo. Milei no es un outsider, es producto de ese fracaso”, sentenció González y agregó: “Hay un riesgo de que Juntos por el Cambio no logre encontrarle la vuelta a la campaña y el peronismo en esta elección tiene pocas chances, no tiene de dónde sacar votos”.

Mientras que Fassi, resumió el momento: “Está en juego la fortaleza del sistema democrático”.