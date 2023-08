Después de las PASO y su resultado inesperado que marcó como principal fuerza a Javier Milei, los dirigentes de Unión por la Patria (UxP) expresaron su rechazo ante las propuestas de privatización de la salud y educación planteadas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA).

Estas posturas emergen mientras la coalición oficialista trabaja, desde la denominada 'Mesa Massa Presidente', en diversas estrategias con miras a las elecciones generales del 22 de octubre próximo, para contrarrestar y debatir las ideas de la ultraderecha,

En su esfuerzo por "construir una nueva mayoría", como adelantó el ministro de Economía y candidato oficialista desde la sede del Complejo C en el barrio de Chacarita, donde el oficialismo se congregó para esperar los resultados de las PASO, varios líderes han comenzado a enfocarse en una "polarización entre Massa y Milei", argumentando que el único contendiente capaz de enfrentar a Milei es el ex intendente de Tigre.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por UxP, Agustín Rossi, arremetió contra las propuestas de Milei, calificándolo de "farsante" y criticando sus "ideas anacrónicas" que, en caso de implementarse, según Rossi, causarían dolor a la sociedad argentina en su conjunto. En esta línea, Rossi enfatizó que la elección presidencial está lejos de estar cerrada y que Milei podría tanto llegar al balotaje como quedar fuera de él.

En contraposición a las ideas de Milei, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil,consideró que "la elección nacional se ha dividido en tercios", destacando que las primarias fueron un primer paso en este proceso. Jalil señaló que el espacio de UxP tiene margen para crecer de aquí a octubre y subrayó la necesidad de llegar a todos los votantes para explicar el contexto complejo en el que el oficialismo ha tenido que gobernar.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tachó de "insostenible" la idea del candidato de La Libertad Avanza de cambiar el financiamiento de la salud y cuestionó cómo se mantendrían instituciones importantes como el Colegio Nacional Buenos Aires, la Facultad de Derecho y el hospital Fernández bajo este enfoque.

Mientras tanto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue enfático en su rechazo a la propuesta de "vouchers" en salud y educación, sosteniendo que este enfoque fracasó en todo el mundo. Kreplak destacó: "Me llama la atención porque, en teoría, se trata de personas con formación en economía, pero la economía de la salud, desde los años ´70 comprende que la salud es un mercado imperfecto, es decir que en salud, la lógica de la competencia de mercado no funciona", es decir que la lógica de la competencia de mercado no se aplica de manera efectiva en este ámbito.

