La flamante candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reconoció que la fuerte interna que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta afectó el resultado de la coalición en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del último domingo.

“La interna caliente nos hizo mucho daño", dijo Bullrich como autocrítica . Y agregó: “Pero más daño nos hubiera hecho si éramos un cambio sin cambio. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones nacionales”.

No obstante, la candidata señaló que la interna “no fue una guerra de egos”, sino una forma de expresarle a la sociedad qué tenía para ofrecer cada candidato. Incluso, recalcó que su campaña, a diferencia de Rodríguez Larreta, “se basó en la austeridad” y puso como ejemplo a la ex canciller alemana. “Yo dije que quería ser como Ángela Merkel, vivir en mi casa y con austeridad. No voy a gozar del poder si no puedo ejercerlo para cambiar la Argentina”, indicó en declaraciones a LN+.

El batacazo de Milei

Con respecto al sorpresivo triunfo de Javier Milei, que obtuvo un impensado 30% de los votos, Bullrich admitió que el liberatrio “hizo una gran elección” y que “ganó en sectores humildes” donde a Juntos por el Cambio “siempre le costó entrar”.

Cuando se le preguntó si hay posibilidades de que el actual Jefe de Gobierno porteño forme parte de su ententual gobierno, Bullrich evitó dar precisiones al respecto. “Lo que menos vamos a hablar en esta campaña es de cargos”, señaló.

“Todos pueden estar, pero no quiero que la gente sienta que nos estamos repartiendo cargos”, indicó al respecto.

Por último, Bullrich se describió como “la líder de Juntos por el Cambio” porque entiende que es el mandato que le dieron los votantes, y añadió que entre el miércoles y el jueves se va a juntar, no solo con Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, sino también con todos los diputados, gobernadores e intendentes de la coalición política opositora.