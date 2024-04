El pasado 2 de abril, en el mundo se conmemoró el Día de Concienciación sobre el Autismo. En el marco, en Córdoba se realiza el “Mes Azul” con el objetivo de visibilizar la realidad del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Esta iniciativa local se complementa con la “Semana Azul”, concretada a nivel nacional, hasta el pasado martes. Durante estos días, se impulsó la consigna #hablamosdeautismo y desarrollaron actividades para conocer más sobre esta realidad.

Con la misma intención, el programa Redacción Abierta invitó a Marta Lastra, Emilse Gómez, Carla Ruiz y Lorena Galliano, todas mamás de niñxs que se encuentran dentro del espectro autista e integrantes de la Fundación Familias CEA Córdoba.

En primer lugar, Carla explicó por qué dejaron de usar la sigla TEA y la reemplazaron por CEA:

“El trastorno quedaba como algo enfermo, que está mal, por eso el cambio a condición del espectro autista. Hablar de condición ya cambia la mirada para que la gente pueda comprender de qué se trata y podamos tener más entornos amigables para el autismo”.

Además, de crear instancias para el disfrute e inserción, como funciones “distendidas” en el cine, la Fundación apunta al trabajo con los padres. “Sobre todo a quienes están en procesos de diagnóstico para que puedan encaminarse junto a los chicos para que puedan ser parte de esta sociedad”, comentó Lorena.

En ese sentido, Marta señaló que intentan difundir cuáles son las señales de alerta en el autismo, ya que el diagnóstico temprano ayuda a mejorar el desarrollo de la persona y una vez ocurrido, es clave la contención y la información.

“El diagnóstico no es para estigmatizar si no para saber a dónde ir, no es para rotular o etiquetar a una persona, sino orientarla a ella y a su familia para ver qué camino tomar para tener los apoyos necesarios buscando poder tener una vida, adulta en el futuro, autónoma e independiente”, concluyó la mamá.

MES AZUL

Las actividades del “Mes Azul” continúan. Por ejemplo, este domingo 7, de 16.30 a 20 horas, en el Parque Las Tejas, se llevará a cabo una tarde amena en el parque, en la cual compartir una merienda, juegos para los niños y disfrutar de un cierre con una demostración de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro.

Para más información, la organización se encuentra en las redes sociales como Fundación Familia CEA.