El 21 de marzo, Karina Milei y Martín Menem arribaron a Córdoba para resolver la disputa por el sello de La Libertad Avanza. La Justicia Federal resolvió que provisoriamente la personería partidaria quedará en manos del actual diputado nacional oficialista, Gabriel Bornoroni a pesar de las objeciones del resto de los involucrados. Entre ellos, se encuentra Abelardo Losano, exconcejal de la ciudad de Córdoba y actual apoderado de La Libertad Avanza, quien estuvo presente en el programa Alfil TV.

Lozano aseguró que fue el primero en pedir la conformación de La Libertad Avanza en Córdoba y, no obstante, sostuvo que más allá de la resolución judicial, seguirá trabajando en el partido.

“Nosotros vamos a trabajar en el partido, independientemente de que no tengamos el sello. Era un tema formal que se ha dilucidado, veremos cómo sigue”, dijo por la pantalla de Canal 10.

También, expresó que todos los que vienen impulsando a LLA en Córdoba se quieren “afiliar y trabajar para engrandecer el espacio”. Por otro lado, reveló: “Nunca nos pidieron desde Buenos Aires que nos bajáramos”.

Otro de los referentes de la fuerza oficialista local, Rodolfo Eiben tildó de traidor al hombre de los combustibles. Sin embargo, Losano se alejó de esa postura:

“Yo no tengo problemas con Bornoroni, yo lo presenté, porque no lo conocía nadie, pero en política no hay traición, será que el otro lo hizo mejor o más rápido”.

Además, habló del posible armado de un frente electoral de los libertarios con otros espacios. “Me parece muy bueno que La Libertad Avanza se amplié con Luis Juez. Es posible que en 2025 sea una coalición, entonces es bienvenida cualquier persona. También veo un acuerdo con el PRO pero con el radicalismo sería muy difícil”, concluyó.