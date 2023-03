“Estar frente a los asesinos de tu hijo durante seis meses es muy difícil”, dijo Blas Fernando Correas, el papá de Blas, el adolescente asesinado por la Policía en agosto de 2020.

El juicio que se le sigue a trece efectivos acusados de participar en el crimen del joven durante un control vehicular comenzó en septiembre del año pasado y el próximo 31 de marzo llegará a su fin, cuando luego de las palabras finales de los imputados se conocerá el veredicto.

“Esperamos condenas ejemplares”, expresó Correas en Con el Diario del Lunes.

Del programa también participó Julio Herrera Martínez, el abogado que representa a Cristóbal Bocco, uno de los amigos de Blas que también iba en el Fiat Argo al momento del hecho, quien sostuvo: “Las expectativas son altas. En función de los delitos imputados, estamos en el máximo posible de las condenas”. Según el letrado, no hay inconvenientes para que el veredicto se de conocer en la fecha prevista.

No obstante, frente a cualquier pena, para la familia es difícil entroncar alivio.

“Justicia sería que mi hijo esté vivo, pero sé que no va a suceder y lo trabajo permanentemente para poder asimilarlo”, confesó por la pantalla de Canal 10.

“Más dolor que el que tenemos y pasamos ya no hay, y aun así no hemos perdido fuerzas. Hemos llegado hasta acá por la fortaleza que hemos tenido para afrontar todo esto y la seguiremos teniendo para seguir, porque esta lucha es para que algo cambie. Si no cambia nada, la Justicia y el Gobierno van a quedar en falta”, sostuvo el papá de Blas.

Tanto la Jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, como el exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, reconocieron en sus testimonios que el crimen del adolescente fue violencia institucional. “Es un problema estructural que tiene la Provincia”, afirmó. Sin embargo, hasta ahora, Correas no visualizó ninguna transformación concreta ni en las Fuerzas de Seguridad ni en el Poder Judicial, y recordó que dos meses después del asesinato de su hijo, en Paso Viejo, la localidad del norte cordobés, la Policía mató a Joaquín Paredes, otra joven de tan solo 15 años.

“Es un tema de todos. La sociedad debe entender que no nos pasó sólo a nosotros sino que le puede pasar a cualquiera, estamos en manos de esta Policía”; señaló y continuó: “El cambio verdadero tiene que venir de una decisión política. Las Fuerzas de Seguridad tienen que modificar su estructura y formación, de nada sirve tener más tecnología si los efectivos no están preparados”.