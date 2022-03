Según afirman las autoridades del Centro de Almaceneros de Córdoba, la inflación de febrero alcanzó el 4.07% y se ubicó en el podio de los valores inflacionarios más altos de los últimos tres años. "Entró en el ranking de inflaciones más altas y todavía no está medido el impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia", comentó Germán Romero, Director General del Centro de Almaceneros, en Redacción Abierta. El pan es el ejemplo más claro, que escaló un 15% antes de la invasión rusa y sigue subiendo.

Además, revelaron que la Canasta Básica Alimentaria escaló un 6,14% y una familia tipo necesitó cerca de $89.000 para no caer bajo la línea de pobreza y acceder a la Canasta Básica Total.

"Aun con Precios Cuidados, los precios se dispararon", indicó Romero, quien aclaró que el relevamiento que realiza su institución abarca quince hipermercados y más de 1.500 almacenes de toda la provincia, por lo que el margen de error es acotado.

Sin responsabilizar ni al Estado ni a las empresas por el fuerte crecimiento de la inflación, el representante del Centro de Almaceneros, sostuvo que entre los diversos factores que influyen está la especulación y algunas medidas no acertadas. "A lo largo de la historia, no funcionó el control de precios. Entonces, Precios Cuidados tampoco, porque es solo para los hipermercados y no toda la gente compra allí, pocos tienen para esas compras mensuales o quincenales", explicó. En ese sentido, señaló la importancia de buscar políticas de precios cuidados que apunten a los comercios de barrio, en los cuales compraría cerca del 70% de la sociedad.

Romero contó que pidieron en varias oportunidades audiencia en la Secretaria de Comercio Interior, pero que no han recibido respuestas. "Queremos llevar propuestas, porque no solo nos preocupan los almacenes, sino la gente. Hoy hay familias que han empezado a recortar la cantidad de ingestas diarias".