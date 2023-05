Con el 70% de los votos, Edgar Bruno se coronó nuevamente como intendente de Canals, la localidad del sudeste provincial. Luego del abultado triunfo y de un festejo que incluyó la presencia de dirigentes justicialistas, incluido Martín Llaryora, el flamante intendente estuvo en el programa Con el diario del lunes.

“El trabajo y el esfuerzo se notó en las urnas. En 2019 llegué con el apoyo de cuatro de cada 10 canalenses, ahora alcanzamos que nos elijan 7 de cada 10. Fue el resultado más alto en la historia de Canals”, comentó y aseguró que la gente vota las buenas gestiones.

ELECCIONES PROVINCIALES

“La provincia de Córdoba no va a correr riesgos, el próximo gobernador será de Hacemos Unidos por Córdoba, hay muchísimas chances”, afirmó Bruno. Según el intendente de Canals, el capitalino y el habitante del gran Córdoba observaron en acción tanto a Llaryora como a Juez: “A Martín lo han visto trabajar muy bien, donde gobernó transformó; en cambio, cuando le tocó gobernar a Luis, no pudo. Mirá si los cordobeses van a correr el riesgo de poner a alguien que no pudo gestionar”.

En ese sentido, sostuvo que Juntos por el Cambio se equivocó de nombre.

“El candidato no era Juez, tiene un techo, era De Loredo, quien tenía para crecer un poco en campaña, pero eligieron mal. Encima el radicalismo y el PRO tienen a un peronista encabezando la fórmula”, dijo por la pantalla de Canal 10.

Por otra parte, celebró la decisión de su fuerza política de incorporar dirigentes de otros espacios. “La estrategia de sumar extrapartidarios es fantástica, inteligentísima. Yo venía diciendo que el vicegobernador debía ser del radicalismo, para sumar más. Ya en el ‘98, José Manuel De la Sota armó Unidos por Córdoba entendiendo que no alcanzaba solo con el justicialismo, había que aliarse”, aclaró.

Señaló que las nuevas generaciones atienden a estos aspectos: “Votan proyectos y valoran que, aunque no piensen igual, haya diálogo y se unan sin grietas”.