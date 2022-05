“Yo no me veo en ninguna fórmula”, confesó Facundo Torres en el living del programa Alfil TV. El secretario de Gobierno fue invitado para conversar sobre las definiciones de Hacemos por Córdoba camino a 2023 y también fue consultado sobre si avanza o no el pedido de los intendentes para que se les permita presentarse a una tercera gestión.

“Debemos potenciar electoralmente al partido y creo que yo sumo poco”, continúo sobre su posible lugar como candidato.

Sin embargo, aportó claridades sobre los nombres que maneja el oficialismo cordobés. “Martín Llaryora es un dirigente de mucho fuste, ha sido vicegobernador, diputado, ministro e intendente de San Francisco, su gestión en la ciudad Capital es excelente. Seguramente será oficializado en el momento en que nuestro partido y Schiaretti lo dispongan”, dijo por la pantalla de Canal 10.

De todas maneras, sostuvo que no quieren precipitarse: “No sé quien sería el compañero de Llaryora, estamos en plena gestión. Es un momento para estar tranquilos”.

Además, dejó en claro que las decisiones en su fuerza política las toma el gobernador.

“Es el gran líder y conductor. Incluso sobrepasa su propia figura, sin darse cuenta ha generado una corriente ideológica política dentro del peronismo cordobés. Es tan fuerte y marcada su impronta, que por supuesto nuestros intendentes avanzarán en consecuencia. Es el gran ordenador de HCP”, comentó.

Es ese sentido, aclaró que la militancia del partido puede tener reacciones como la de crear espacios donde debatir, como el reciente “Generación X”, a la que consideró de “saludable, siempre que sea orgánico y esté conducido por los lineamientos del gobernador”.

LA “RE RE”

Durante su presencia en Alfil TV, Torres fue consultado por las posibilidades reales de que el proyecto de la “re reelección” se concrete y su respuesta fue directa:

“En la Mesa Provincia-Municipios nunca estuvo en agenda, no está en el orden de prioridades del Ejecutivo, si no ya lo hubiéramos abordado, no hemos tomado el tema como propio”.

Para el secretario de Gobierno el ámbito para este debate es la legislatura y en la Mesa no tendrá lugar por no abocarse a temas políticos o partidarios, “y esta es una es una cuestión de los intendentes y jefe comunales”. Sin embargo, aclaró que cada uno tiene diferentes posiciones al respecto, “algunos quieren por vía judicial por la retroactividad, otros modificar el artículo en cuestión”.

Entonces, los intendentes opositores prevén realizar formalmente el pedido a la Unicameral para que modifique la imposibilidad para aspirar a un tercer mandato. De modificarse la Ley 10.406 podrían acceder a este beneficio más de 280 jefes comunales, de los cuales 140 son peronistas.

El secretario de Gobierno expresó: “Córdoba es la provincia con mayor des centralización administrativa del país, con mayor cantidad de ciudades y comunas. Y la provincia tiene un trabajo muy federal con los 427 intendentes y jefes comunales. Es por ello que escuchamos su reclamo, lo entendemos legítimo, pero son las reglas de juego impuestas desde 2016 por una Ley que establece algo saludable, que sean ocho años de gestión para un funcionario local".