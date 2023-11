A días de asumir la presidencia de la Nación, Javier Milei ha ido dando a conocer algunas de las medidas a implementar. Muchas de ellas de gran impacto en la vida diaria de las familias y por tanto de gran preocupación. Entre ellas, se encuentra la derogación de la ley de alquileres y su falta de asistencia a los tomadores de créditos UVA.

Para entender los detalles de estas problemáticas que afectan directamente a los trabajadores, el programa Redacción Abierta invitó a Lorena Fernández Millicay, abogada representante de Deudores UVA; y Maximiliano Vittar, presidente de la Asociación de Inquilinos Córdoba.

“¿El gobierno les puso una pistola en la cabeza para que tomen el crédito UVA?”, expresó el presidente electo, asegurando que no ayudará a quienes tomaron el crédito hipotecario impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Este anuncio cayó muy mal, hay un estado de zozobra e incertidumbre entre los deudores. Es muy grave la situación”, aseguró Fernández Millicay, quien patrocina a un grupo de damnificados cordobeses. La letrada explicó que dependiendo el caso, por ejemplo, hay quién pidió 2 millones de pesos y ahora debe 40 millones.

“Los créditos UVA fueron una política de Macri. Nadie le puso una pistola a nadie, pero sí fue fomentada por el gobierno. La vendieron como la panacea y en ese momento no había otras opciones para acceder a la vivienda”, sostuvo por la pantalla de Canal 10.

LEY DE ALQUILERES, AFUERA

“La ley de alquileres se deroga, absolutamente”, afirmó Javier Milei y tales declaraciones no sorprendieron a los inquilinos porque es una medida que ya venía anticipando en su plataforma electoral.

“Lamentablemente, volvemos a una situación de inestabilidad e incertidumbre. Y más que todo a la paralización del mercado inmobiliario, en un momento crítico para quien alquila, son los meses cuando más se vencen contratos”, señaló Vittar.

Además, el presidente de Inquilinos Córdoba contó que hoy por hoy, se hacen acuerdos por fuera de la ley perjudicando a quien necesita rentar una vivienda.

“En este tema, todas las partes estaban de acuerdo en que el problema no es la ley sino el escenario de crisis macroeconómica”, comentó y agregó que visualizando una situación más complicada económicamente, no sólo se estará en riesgo de perder el trabajo y por ende no poder alquilar, si no que hasta será casi imposible conseguir garantes con recibo de sueldo suficientes.