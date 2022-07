Desde el próximos 25 de agosto, la ciudad de Córdoba contará con un sistema público de bicicletas compartidas. Para conocer más del proyecto y entender la importancia de fomentar el uso de este vehículo como medio transporte, el programa Redacción Abierta invitó a Marcelo Rodio, secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Flavio Áraoz, especialista en accidentología vial, y Horacio Botta Bernaus, abogado especializado en Derecho de tránsito, seguridad y educación vial.

“Postpandemia, la bicicleta se ha convertido en una necesidad de las sociedades. Tiene que ver con el cambio de paradigma, las ciudades tiene que modificar la pirámide de movilidad donde empezar a jerarquizar el espacio del peatón y en segundo lugar la bicicleta”, comentó Botta Bernaus.

El abogado apoyó la iniciativa municipal, sin embargo alertó que es fundamental diseñarlo pensado en la seguridad vial.

“Hay que fomentar el uso de la bici, pero es un usuario vulnerable en la vía publica y el tránsito es caótico en las grandes ciudades, por lo que necesita un espacio seguro, debe tener divisorios físicos concretos y no ser complaciente con el tránsito”, señaló.

Si bien Áraoz también consideró que el proyecto es bueno, aseguró que no es suficiente si no se está enfocado desde la seguridad vial. “Espero que el Estado haya previsto mecanismos de seguridad vial para usar las bicis. Esto no es nuevo, es un vehículo del siglo 18 y hay que tratarlo como tal, entonces el gobierno tiene que acompañar con capacitación al usuario y controlar que la persona sea un conductor que se adapta a las normas de tránsito, cumple con la edad y la condición física correspondiente”.

Además, aseguró que no se ha tenido en cuenta la topografía de la ciudad. “El uso masivo de la bicicleta no ha sido a adoptada por los cordobeses por las condiciones geográficas de la Capital”, dijo el especialista.

Por su parte, Rodio aclaró que la Municipalidad tuvo en cuenta aspectos de seguridad vial al momento de diseñar este sistema público de bicicletas. “No se trata sólo sacar de sacar las bicis a la calle, la conciencia ciudadana es fundamental para que tengamos los menos accidentes e incidentes posibles. También, hoy estamos avanzando en mejorar las ciclovías”, dijo el funcionario por Canal 10.

“El ciclista tiene que aprender normas de seguridad vial. Por ejemplo, saber sobre los colores que debe disponer para circular o que tiene que ajustarse a las normas, porque se interviene en un accidente es recompensable si no se adecuada a la normativa”, insistió Áraoz.

“El uso de la bicicleta es lo que se viene y se usa en el mundo. En córdoba se puede utilizar, pero hay que acondicionar la infraestructura para que sea seguro el tránsito de la misma”, planteó el abogado y agregó: “El proyecto funcionará si se trabaja para darle condiciones de fluidez como a la otros vehículos y que la bici cumpla con las normas que establece la Ley, como el uso de espejos retrovisores, guardabarros y luces”.

MEJOR POR DONDE SE LO MIRE

“El sistema de transporte en Argentina está en una crisis difícil de resolver, hasta ahora se ha solucionado con las motos, lo que nos ha llevado a que el 50% de los muertos en siniestros viales sean motociclistas. Entonces los costos que tiene que afrontar el Estado hay que plantearlos”, indicó Botta Bernaus.

De allí que Rodio contó que el objetivo principal de la iniciativa es mejorar el sistema de transporte publico y combinar las modalidades.

“Cuando empiece a funcionar se va descongestionar el uso de los colectivos, porque el usuario debería empezar a movilizarse más la bici pública que en otros medios transportes nuevos”, señaló.

Además comentó que luego del primer trazado que incluye Nueva Córdoba y Centro, en una segunda etapa extenderán las bicisendas seguras por los lugares que marquen los GPS incorporados en las bicicletas públicas.

“Si los vecinos pueden ir gran parte del año a trabajar en bicicleta es una excelente noticia para la calidad de vida, la contaminación, para la seguridad vial, para el trasporte. Hay que apostar y creer en estos proyectos y mantenerlos, tienen que ser políticas por encima de cada gestión”, concluyó Botta Bernaus.