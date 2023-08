“Los ánimos están más aplacados”, comentó José Viale respecto de las sensaciones del sector comercial tras una semana signada por los ataques en banda. El Presidente de la Cámara de Comercio estuvo invitado al programa Con el diario del lunes, donde afirmó que en Córdoba fue “más susto que realidad” por un rumor que empezó a correr y se multiplicó por WhatsApp, pero que “después de pasado el miedo, la gente vio que era más falsa alarma que otra cosa”. Además, reconoció que fueron actos delictivos, no saqueos.

“Córdoba tiene un problema de Seguridad que no es de esta semana”, sostuvo por la pantalla de Canal 10 y apuntó la esperanza hacia Martín Llaryora: “Espero ver los cambios profundos que prometió”.

En ese sentido, contó que para tratar el tema hace tiempo mantiene reuniones con la Policía, pero que hasta ahora los esfuerzos no son suficientes.

“El área central está muy custodiada, pero los efectivos no dan a basto. Hace falta más presupuesto para Seguridad, tanto en prevención como en inteligencia”, dijo el empresario.

“Mientras no haya un cambio, la inseguridad seguirá siendo un problema. La delincuencia no va a terminar de la noche a la mañana, los comerciantes tienen que estar alertas”, señaló. No obstante, aclaró que no es correcto que se armen y se defiendan por cuenta propia: “Los comerciantes y la sociedad deben actuar dentro del ámbito de la institucionalidad y hacer lo que la Policía dice que son los que saben”.