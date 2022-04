Se cumplieron dos años del asesinato de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte y el próximo 2 de mayo comienza el juicio. Sin embargo, la familia desconfía acerca de cómo se llevó adelante la instrucción de la causa, denuncian que la fiscal de Punilla Paula Kelm desestimó pruebas importantes y consideran que el único acusado de la causa, Lucas Bustos, no sería el responsable de la muerte. También, remarcan que no hubo perspectiva de género.

Para comprender el planteo de los padres de Cecilia, Susana y Daniel, el programa Redacción Abierta convocó a las abogadas querellantes Gisselle Videla y Daniela Pavón. Mientras que para entender de qué se trata la justicia con perspectiva género, invitó a Gabriela Weller, editora de género de los SRT. También hizo su aporte el periodista especializado en temas judiciales, Jorge Vasallo, a través de Zoom.

“La causa ha sido atravesada por múltiples irregularidades desde el comienzo. No hubo sensibilidad de parte de la fiscalía, incluso la familia ha sido maltratada desde el inicio hasta el final. Por eso intentamos que se lleve adelante una nueva investigación”, contó Pavón.

Su compañera, Videla agregó: “Hay algún tipo de encubrimiento de parte de la justicia. Además la investigación ha carecido de perspectiva de género, se ha estigmatizado y revictimizado a Cecilia, hurgando en su psiquis como si fuera un motivo para morir. Tampoco la forma de vida que cada una elige debiera serlo”.

Ambas indican que las irregularidades se presentan sobre todo en la investigación policial y que en el informe de la justicia hasta advirtieron plagio. También que la elevación a juicio se efectuó muy rápidamente cuando aún faltaban completar partes del proceso.

En ese sentido, Videla señaló: “Le hemos preguntado a la fiscal por qué se apunta solo contra Bustos, sobre quien no hay pruebas, la elevación a juicio se basa en testimonios de dos o tres policías que dicen lo que Lucas dijo. No hay una declaración firmada por él, ni estaba con presencia de un letrado cuando supuestamente confesó”. Según la letrada, Lucas se habría autoincriminado por el hostigamiento policial recibido porque ninguna prueba lo ubica cerca del hecho y contó que el hermano del acusado, Santiago, denunció apremios ilegales luego de haber sido presionado por las fuerzas de seguridad de la provincia.

“Es inédito que la querella y la defensa vayan en el mismo sentido”, coincidieron y Pavón aclaró que de todas maneras, no están defendiendo al acusado.

“Lo que quiere la familia es que no pague y esté preso alguien que no lo hizo. Según el expediente, todo indica que Lucas es un 'perejil'. Insistimos en marcar estos errores, porque la fiscal se tiene que hacer cargo”, sostuvo la abogada.

Para las abogadas, la fiscalía no consideró como sospechoso a Mario Mainardi, quien fue la última persona en ver con vida a Cecilia y, que según sostiene la gente de Cruz del Eje, sería una persona vinculada con la policía de Cruz del Eje. “Ha sido sumado como testigo, pero nosotras insistimos en que debe ser investigado”, indicó Videla por la pantalla de Canal 10.

Por otra parte, señaló que el juicio por el femicidio de Cecilia comenzará, “con policías y personas que participaron de la investigación, que actualmente son sospechados o detenidos por casos de violencia de género, como Diego Concha”, e instó a reflexionar por qué sujetos con estos antecedentes están al frente de estos casos.

Mediante videollamada, el periodista de los SRT Jorge Vasallo sostuvo: “Hay que ver qué pasará con la acusación y con las pruebas. Para condenar a alguien hay que tener certezas, las dudas suelen favorecen a los imputados. Lucas está acusado de abuso sexual agravado por violencia de género y por homicidio criminis causae, lo cual significa que la condena es la pena perpetua”.

Además, resaltó otro aspecto inédito: “Es la primera vez que veo que la querella y fiscal no acusan de manera conjunta. Entonces si la querella pide la absolución, ¿el fiscal de Cámara Sergio Cuello continuará con la acusación?”.

“Si sale la absolución de Bustos, volvemos a fojas cero después de dos años y con pruebas que se han perdido”, concluyó Pavón.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cecilia Basaldúa en 2019 había regresado de un viaje como mochilera por Latinoamérica y pretendía escribir un libro con ese recorrido. Para eso se había instalado en Capilla del Monte, pero la joven oriunda de Capital Federal no pudo concretarlo, porque fue asesinada. Tenía 35 años y pasaron diecisiete días hasta que apareció su cuerpo.

“Algunos medios hicieron el tipo de cobertura que estamos tratando de desterrar. En aquel momento porque era mochilera, joven, artista, se levantaron las alertas de siempre sobre la víctima, buena o mala. Buscando un justificativo, algunos medios cayeron en la espectacularización”, señaló Gabriela Weller y continuó: “La violencia de género y estas violencias extremas son estructurales, no tiene que ver con lo que la víctima hizo o dejó de hacer”.

Además, coincidió con las abogadas querellantes en que, durante el proceso, se maltrató a la familia, incluso al cuerpo de Cecilia, y la fiscal no mostró ningún tipo de sensibilidad sobre el caso. También señaló que no hubo perspectiva de género en el proceso y explicó que esto significa “entender que no todos somos iguales frente a la Ley".

“Funcionaron una serie de estereotipos y prejuicios que el poder judicial, la fiscalía y los jueces, deberían dejar a un lado y centrarse en su responsabilidad,que es buscar todas las pruebas y resolver con eficacia y eficiente. Tienen la obligación de dar respuesta a crímenes de esta naturaleza, que podría dejar en libertad a un femicida y poner en riesgo a las mujeres que se mueven en esa zona”, expresó la editora de género de los SRT.