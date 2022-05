El viernes por la noche, Marcelo Cossar estuvo presente en los estudios de Canal 10 para participar de una nueva emisión del programa Alfil TV.

Durante la entrevista se refirió al locro del Día del Trabajador, organizado por el Frente Cívico, en el cual Juntos por el Cambio mostró otra de sus fotos de “la unidad”.

"Estamos más juntos que nunca, estamos bien, no hay falsedades. Fuimos todos con mucho gusto a compartir esa actividad, fue un momento cómodo, no hubo nada fingido, ni codazos”, aseguró el legislador provincial de la UCR.

En ese sentido, tal como han expresado otros dirigentes de su fuerza, el radicalismo no está dispuesto a “cometer los errores del pasado e ir separados a las próximas elcciones”.

“La idea que prima en el radicalismo y en Juntos por el Cambio es armar una alianza de gobierno con proyectos, donde lo colectivo sea lo más importante. Lo que se vio en el locro del 1 de mayo en la Sociedad Belgrano es lo que verán en 2023. Estamos buscando el mecanismo para que los candidatos sean los mejores”, explicó.

Desestimó que los juecitas estén confiados, “son competitivos”. “Lo que tenemos que entender es que la gente eligió a Luis Juez y Rodrigo De Loredo. Con esa fórmula les ganamos por paliza al kircherismo y a Hacemos por Córdoba que puso sus mejores candidatos. De loredo es el líder del radicalismo y uno de los de JxC, el otro es Juez. No alcanza con ellos, pero son titulares del equipo sin dudas”.

Por eso, confesó que no teme que el dirigente del Frente Cívico vaya a quedarse con la alianza opositora o que el partido centenario, como sugiere el presidente de la UCR, Gerardo Morales, a quien aconsejó se concentré en los asuntos de Jujuy. “Eso es una chicana de quienes quieren que vayamos divididos, pero ni a palo vamos separados, no cometemos más los mismos errores”, insistió y agregó: “Tengo miedo que gane el peronismo otra vez, que después de un cuarto de siglo vuelvan a gobernar. Si no vamos juntos se la dejamos servida en bandeja”, dijo Cossar.

ENTRE LA BOLETA ÚNICA Y LA FICHA LIMPIA

“El peronismo se está colgando de una agenda que lleva hace mucho tiempo de Juntos por el Cambio”, aseguró Cossar durante la entrevista en referencia al proyecto de “Boleta Única” que se debate en la Cámara de Diputados.

“Sin embargo, no es la misma boleta única que queremos nosotros, porque la de Córdoba es muy tramposa y hemos presentado proyectos para que la cambien porque ponen la cara del gobernador. Veo bien que HCP se sumen a nivel nacional a esta iniciativa, pero también deberían acompañar en Córdoba, porque son ellos mismos los que luego cajonean proyectos como el de “Ficha Limpia”, argumentó.