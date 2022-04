Una vez más la localidad serrana de Villa Giardino recibió a los militantes radicales en su tradicional cumbre anual que se extenderá hasta el sábado 23 de abril.

El programa Alfil TV consiguió que Marcos Carasso, presidente del Comité Provincial, se tomará unos minutos dentro del encuentro para adelantar parte de la discusión que están teniendo los radicales de las diferentes localidades de Córdoba.

"Primero hablamos de salud, trabajo, justicia, seguridad, sector productivo, todas las falencias que el Gobierno de Schiaretti no dice", contó el diputado nacional y reveló que, en el momento que se ausentó para la entrevista por Canal 10, comenzaba el debate por la cuestión partidaria, "qué norte debe seguir el partido dentro de Juntos por Cambio".

"Todos los dirigente apelan a la unidad de la Unión Cívica Radical para encarar un proceso serio y contundente para gobernar la provincia en 2023", adelantó el dirigente de Villa Cabrera.

En ese sentido, manifestó su deseo de que el radicalismo a nivel nacional logré superar las divisiones en el Congreso y que exista un solo bloque. "La unidad es indispensable, sino cómo nos va a dar el voto de confianza la gente si primero no nos unimos nosotros", expresó.

Sobre si Rodrigo De Loredo será el candidato a gobernador no dio certezas ni afirmaciones, y depositó la decisión en el diputado. "La gente no está pensando en candidaturas. Primero queremos ofrecerle a la sociedad, además de un diagnostico, qué hacer para resolver las problemáticas más urgentes y que el Gobierno provincial está tapando con marketing", expresó vía Zoom.

Por eso, si bien reconoció que Schiaretti tiene muy buena imagen y que en el último tiempo viene reforzando su perfil opositor, acercando su pensamiento al de Juntos por el Cambio, "las falencias del gobierno hay que señalarlas. Hay errores profundos o gestiones mal terminadas, por ejemplo los planes de viviendas. Hay que decirlas a estas cosas de manera contundente".

Entonces, aseguró que las reuniones que mantuvieron con Schiaretti dirigentes nacionales de la UCR, como Facundo Manes o Gerardo Morales, a quien esperan para el cierre de la Cumbre, "no tienen nada que ver con querer sumarlo a JxC".

"Los dirigentes nacionales están pensando en la gobernabilidad para luego de ganar el 2023. Como no vamos a tener mayoría, es necesario tender puentes tanto con el gobernador de Córdoba como con otros gobernadores".