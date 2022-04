El viernes, en una nueva emisión de Alfil TV por la pantalla de Canal 10, Myrian Prunotto, la intendenta de Estación Juarez Celman, se sumó a los dirigentes de la Unión Cívica Radical que expresan que su partido prefiere candidatos propios en las próximas elecciones. “Estamos en Juntos por el Cambio, pero yo voy a pelear porque el radicalismo lleve un candidato a gobernador”, comentó y enseguida manifestó sus intenciones de que su nombre figure entre los que están en carrera.

“Siempre vemos a quienes no han tenido experiencias de gestión y, así como yo, hay muchos otros intendentes con buena imagen y buenas gobiernos. ¿Por qué el interior no puede jugar, por qué los intendentes nos tenemos que someter siempre a lo que dicen los popes de la ciudad de Córdoba? Si no lo deciden ellos, nosotros no podemos ser candidatos a gobernador”, exclamó, asegurando que no tiene miedo a perder una interna ni tampoco de acompañar a la persona que su partido elija.

En ese sentido, apuró al diputado nacional Rodrigo De Loredo a que defina su futuro para que la UCR pueda también decidir.

“Los radicales quieren un candidato propio, De Loredo tiene esa responsabilidad y no la está asumiendo. De lo contrario tendríamos que acompañar a Luis Juez y no sé si todos van a estar dispuestos, es un peronista”, sostuvo la intendenta.

Lejos de preocuparse porque sus correligionarios ponen en duda su permanencia en la UCR, les respondió: “En este momento no voy a sacrificar por el partido lo que necesita mi ciudad. Yo soy radical pero tengo puesta la camiseta de Estación Juárez Celman. Si viene el gobernador a dar soluciones a reclamos históricos lo tengo que recibir”.

También se refirió a la propuesta de otro compañero de fuerza, Orlando Arduh que expresó que sería bueno sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. “No puedo negar que el gobernador, por su impronta, está más cerca de JxC que del Kirchnerismo. Tampoco puedo desconocer que mide bien y la gente lo quiere, entonces seguramente le serviría a la alianza que esté adentro si queremos ganar elecciones. Yo no soy quien decide y quiero dejar claro que pretendo candidatos radicales”. manifestó.

LA “RE-RE”

Prunotto, que va por su tercera gestión en Estación Juárez Celman, habló del proyecto para que los intendentes puedan optar por la re reelección.

“En algunos pueblos es muy difícil conseguir candidatos y hay muchos intendentes que se merecen continuar. Igualmente, no desvaloricemos la opinión de la gente, porque es la sociedad la que te pone y te saca, si no está de acuerdo o evalúa negativamente la gestión, no te vota”.

Además, planteó que si se pone en discusión la continuidad de las intendencias, también debería pensarse si “se debe poner un límite a los funcionarios y a los legisladores, son siempre las mismas caras”.