"Empieza a surgir la figura de Juan Schiaretti a nivel nacional y a consolidar un espacio que no tiene que ver con los extremos”, afirmó Daniel Passerini en el living de Alfil TV.

El viceintendente fue de la partida de la nueva emisión del programa para dar detalles de las estrategias de Hacemos por Córdoba camino a 2023, especialmente sobre los últimos movimientos del gobernador, a partir de su discurso en el almuerzo de Fundación Mediterránea y su conferencia en la actividad organizada por el Grupo Clarín en Buenos Aires.

Passerini confirmó que el contenido compartido por Schiaretti en estas dos actividades recientes, “es la línea de lo que irá planteando”.

“En quienes lo escuchan hay una sensación de certeza. Además, respalda lo que dice en lo que hizo y hace. Hoy ese es un valor fuerte en el país. Lo que viene para el futuro de Argentina es discutir problemas crónicos que hieren a la sociedad, donde los extremos en pugna, parece que solo buscan diferencias entre ellos, y en el medio estamos todos nosotros”, sostuvo Passerini.

Para el ex intendente de Cruz Alta, Schiaretti construyó un liderazgo que genera respeto. “En un momento de mucha incertidumbre, la gente mira personas con experiencia y que hayan demostrado tener capacidad de gestión y de resolver problemas”, dijo y, según su opinión, el perfil del gobernador coincide con estos requisitos.

“Los dos modelos en pugna no le han dado buenos resultados al país. Encima actualmente ambas se están desgranando y los debates internos de las dos coaliciones que disputan por el poder, les interesan muy poco a la gente. La sociedad está preocupada acerca de qué y cómo se va a hacer, y claramente son problemas que no se resuelven de un día para otro”, expresó por la pantalla de Canal 10.

El viceintendente continuó: “Los últimos diez años los gobiernos nacionales no han resuelto los problemas de la gente, por eso se están escuchando nuevas propuestas”. Entonces, para explicar por qué veredas camina el gobernador señaló: “en sus discursos está dejando en claro que es todo el mercado que fuera posible y todo el Estado que sea necesario, parafraseando a Willy Brandt”.

En ese sentido, consideró que el mejor candidato para Argentina no será el que “prometa cosas maravillosas”, porque la ciudadanía “está tomando conciencia y se está empezando a preocupar por qué se hace con la plata del Estado”.

“La gente nos esta pidiendo que seamos pragmáticos, quiere resultados. En términos electorales hay que mostrar una propuesta con resultados claros. Por ejemplo, en Córdoba no subsidia el desempleo, se subsidia el empleo. Esa convivencia que en aquí funciona es un espejo para que el país vea”, argumentó.

Por eso, insistió en que no es tiempo de hablar de candidaturas y como oficialismo local deben ocuparse de gobernar, tanto en la provincia como en la ciudad. “Tenemos que exhibir los logros, mostrándole a la sociedad que cuando las políticas publicas coinciden entre lo que se promete y se cumple, dan resultado. Eso no está pasando a nivel nacional y no pasó con Cambiemos. La gente ya le sacó la ficha a algunos personajes y sus acciones”, manifestó.

Sin dar nombres concretos, expresó su anhelo para el 2023: “Quiero un peronismo fuerte para que ganemos las elecciones municipales y provinciales el año que viene y que tengamos un presidente de Hacemos por Córdoba”.