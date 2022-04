El próximo fin de semana, la Unión Cívica Radical llevará a cabo su tradicional cumbre anual, donde el partido tomará decisión frente al escenario electoral de 2023. Por esta razón, el programa Voz y Voto invitó a Ramón Mestre y Myrian Prunotto para conversar sobre las intenciones del radicalismo, tanto sobre el futuro de Juntos por el Cambio como sobre la pugna de nombres para la fórmula de gobernador.

Ambos dirigentes coincidieron en que pretenden fortalecer la alianza JxC, pero con un radicalismo fuerte que tiene candidatos para las primeras lineas y en cada uno de los estamentos en que se compite.

“El radicalismo está dispuesto a unir y gobernar. También queremos gobernar en Córdoba”, aseguró Mestre.

“Es importante entender el contexto en el que estamos viviendo, con la inflación, la inseguridad, la gente no esta con la cabeza en los partidos. No es tiempo de hablar de nombres pero sí de propuestas. Tenemos que definir cuál será el proyecto que le vamos a proponer a los cordobeses, que no es el mismo de Juan Schiaretti y Hacemos por Córdoba”, aclaró el exintendente capitalino.

“Pedimos que queden claras las reglas del juego, porque si no dentro del espacio se plantea 'si no voy a la gobernación, no voy, como el caso de Luis Juez. Si JxC acuerda que él es el mejor candidato, lo vamos a acompañar, pero nosotros también tenemos nombres y tenemos el derecho a competir para eso, pero sin romper, porque no es la intención del radicalismo”, explicó Prunotto.

Y Mestre agregó: “Estamos buscando evitar que vuelva a suceder lo de 2019, que quien pierda no se puede ir por afuera”

Además, Mestre señaló que hay una necesidad de alternancia en el poder y apuntó contra el gobernador. “Ahora se va con una buena imagen, pero en 2013 fue candidato a diputado nacional y sacó el 23%. La imagen se la construye con los recursos del Estado y eso está mal”, reclamó.

El presidente de la UCR Córdoba continúo enfático: “Queremos discutir qué vamos a hacer con la Caja de Jubilaciones, con EPEC. Queremos darle contenido social a la gestión, porque no todo es cemento y cemento. Por eso tiene que haber alternancia”: