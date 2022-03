Laura Rodríguez Machado fue invitada a Redacción Abierta y durante la entrevista dejó en claro que Juntos por el Cambio no acompañaría en el Congreso el acuerdo con el FMI, alcanzado por el Gobierno Nacional. Al menos, no en su totalidad.

"Nuestro límite es el default. No necesariamente para llegar a ese punto aprobaremos lo que dice el Ejecutivo", sostuvo la Diputada Nacional por Córdoba, en comunicación con Redacción Abierta. Y continúo: "La posibilidad de llegar a una cesación de pagos es responsabilidad del Ejecutivo. Tienen varias alternativas para lograrlo, presentar un DNU si no le alcanzan los votos, modificar el Proyecto de Ley o juntar los votos de su fuerza".



Además, indicó que difieren en el contenido del acuerdo: "Ellos dicen que no harán una reforma laboral ni una tributaria, que no generarán más impuestos al sector productivo ni aumentarán la deuda social. Entonces, no es un acuerdo, sino continuar con las políticas K que han enterrado al país, alejarnos del mundo civilizado, empeorar la economía y reducir las fuentes de trabajo".

De esta manera, para Rodríguez Machado no será posible lograr el déficit fiscal con la propuesta del oficialismo.