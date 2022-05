El Canal Universitario celebra 60 años al aire junto a los cordobeses y el programa Redacción Abierta se sumó a los festejos invitando a pensar sobre las transformaciones de la televisión en este tiempo y a imaginar cómo será este formato en el futuro.

Para ello, convocó a Manuel San Pedro, presidente del Directorio del Multimedio SRT, Eduardo De la Cruz, docente de la UNC y columnista de Canal U, y a Jorge Zapata, productor televisivo.

San Pedro celebró que el canal universitario haya sido la casa de la gran mayorías de los periodistas que hoy se desempeñan en la provincia. “En este cumpleaños, no solo festejamos nosotros sino todos los que han participado, ya sea como televidentes o como hacedores”, expresó.

“Lo más importante que tiene que tener un canal no es el rating, sino lo que tiene el '10': historia. Canal 10 no sólo la comunicó sino que creó parte de la historia de Córdoba”, comenzó diciendo Zapata, quien lleva trabajando en el medio cincuenta años y produjo programas como Telemanías.

LOS DESAFÍOS QUE SE VIENEN

El futuro ya llegó y la televisión lo siente. Sin embargo, los tres invitados coincidieron en que el formato continúa vigente pero que se enfrenta a una serie de desafíos.

“La TV. Abierta se basaba en tres clausulas: lo que te ofrezco debe ser de interés y atractivo para el publico; se debe consumir en el momento en que lo produzco, la sincronía de la televisión en línea; y por último, tener prendido el aparato. Las dos ultimas perdieron vigencia”, explicó San Pedro.

Para De La Cruz, el formato clásico televisivo tiene que convivir con las nuevas plataformas que han surgido en el último tiempo como Netflix o YouTube. “Lo importante es el contenido que generás, ya sea al aire o en las plataformas, y tener como prioridad el recursos humano que lo produce. No soy tan apocalíptico con el futuro del televisión, porque ya le auguraron la muerte del cine y aun sigue. Hay que descubrir estos nuevos soportes, dialogar con ellos e incorporarlos al trabajo que hacemos. Es una etapa de convergencia, no uno por el otro”, sostuvo el columnista de Canal U.

“Se seguirán consumiendo contenidos audiovisuales de relevancia e interés. La tv abierta tiene la legitimidad cuando se produce información verídica. Es una marca con peso, por más que haya mucha competencia y acceso a la diversidad de contenido audiovisuales. No solo la gente con historial como televidente sino también los jóvenes, cuando quiere comparar información busca un ámbito de legitimidad, como la TV”, opinó el presidente del Directorio de los SRT en el programa Redacción Abierta.

En ese sentido, Zapata agregó: “El formato siempre tuvo medios complementarios, como la radio. Por eso, la TV abierta no debe temerle al futuro, está más viva que nunca”. Sin embargo, alertó que no hay que copiar el método Tik Tok, “¿por qué tenemos que pensar que no hay un publico deseoso de contendidos de profundidad y que todo el mundo quiere lo estupidizante?”. Y se explayó en su reflexión: “Si los jóvenes no ven televisión abierta, ¿qué contenidos estamos ofreciendo? La TV esta más viva que nunca pero hay que hacer autocrítica y sumarse a esa nueva corriente tecnológica que incluye a los nuevos creadores y a los nuevos públicos”.

De La Cruz compartió las palabras del productor sobre la importancia de no copiar a las redes sociales e insistió en la generación de buenos contenidos. “Para eso hay que formar buenos periodistas y equipos que puedan producir para el formato. Otra cosa es la legitimidad del contenido por las firmas de los profesionales, por lo que hay que tener buenas condiciones laborales”, argumentó el docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Además, Zapata planteó otra línea de debate en torno a la gratuidad de la televisión abierta, mientras que las audiencias deben invertir dinero para ser usuarios de las plataformas virtuales.

“Es muy fácil hablar de la televisión pero es muy difícil hacerla, sobre todo para que se genere una conversación social. Si la TV abierta no es capaz de cumplir ese objetivo, porque la población lo hace a través de otros dispositivos, no puede quedarse a esperar a ver qué pasa, para después, por su legitimidad aún existente, determinar el cannon de lo que debe consumirse”, comentó San Pedro. También se refirió a la formación de los profesionales del medio: “Los mecanismos de consumos culturales, varían tan dinámicamente que quienes hacen televisión quedan desacoplados de esos hábitos. Ese es un desafío”.

LA TV FEDERAL

Para Jorge Zapata en estos sesenta años hubo avances pero también retrocesos. “Hay un déficit que tiene que ver con el centralismo porteño y las políticas gubernamentales de la provincia que ha descuidado a la televisión. Ha habido un crecimiento exponencial de la televisión porteña y un retroceso pronunciado de la cordobesa. Los productores ya no podemos tener el mismo nivel de producción que hace veinte años”, sostuvo por la pantalla de Canal 10.

“La gente consume contenido local cuando es de calidad e interesante. Los cordobeses cuando pasa algo importante, prenden la tele y ponen el canal, entonces es importante programar más horas de producción local en desmedro de la producción que baja de Buenos Aires, para eso hacen falta políticas, auspiciantes y decisiones de la cadena de producción”, manifestó en sintonía De La Cruz.

Mientras que San Pedro señaló que es complicado establecer “cotas de horas de producción local si no se empodera a los medios” y que “es una deuda de la democracia con la televisión argentina”. “Necesitamos que el Estado tenga la capacidad de negociar con las grandes plataformas como Google, para cobrarles un cannon impositivo a todas aquellas industrias culturales que Internet, como lo hace Europa".