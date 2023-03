“Miro a los policías y me da pena. Esta gente se arruinó la vida. Demostraron una falta de amor hacia mi hijo por supuesto, pero también hacía a los suyos: cómo les van explicar a sus hijos que dejaron morir a un chico de 17 años para ocultar su error. Esta gente se preparó para eso, para matar, para encubrir. Sin embargo, no puedo enojarme, me da tristeza”, expresó Soledad Laciar en relación a los treces efectivos acusados de matar a su hijo.

Blas Correas fue asesinado por la Policía la madrugada del 6 de agosto de 2020 y el próximo 31 de marzo se conocerá la sentencia para los acusados Lucas Damián Gómez, Javier Catriel Alarcón, Wanda Esquivel, Sergio Alejandro González, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los más complicados son Gómez y Alarcón, para quienes la fiscalía pidió sean condenados por el delito de “homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado” son los más complicados. Para el resto pesan otros delitos, entre ellos “falso testimonio y encubrimiento”.

“Las condenas ejemplares no sirven. Para un policía que encubre hablar de seis años es poco, me parece un horror, pero son las leyes que tenemos. El dolor es perpetuo y se quejan por un par de años, me parece una vergüenza. No espero que se les de algo ejemplar si no lo que corresponda, y lo que corresponde es la pena máxima”, sostuvo Laciar en Redacción Abierta.

Según la mamá de Blas las responsabilidades no se agotan en los policías acusados, alcanzan a los funcionarios provinciales de Seguridad, como el entonces Ministro Alfonso Mosquera, incluido el Gobernador.

“Para el Gobierno es simple entregar uno, dos o trece efectivos y no decir absolutamente nada. Es hora de mirar para arriba, qué es lo que saben y por qué miran al costado”, afirmó por la pantalla de Canal 10.

Durante la entrevista insistió: “La Policía ya va lista para el encubrimiento, porque van con el arma en el baúl. Está claro que esta gente sale a matar. Aunque no quiero meterlos a todos en la misma bolsa, no puede ser que quien hace las cosas bien sienta desprotección y que aquel que las hace mal esté protegido. Eso tiene que modificarse, el cambio tiene que ser institucional”.

“Entré sin Blas y voy a salir sin él. Por eso, algo tiene que quedar, la lucha va mucho más allá de mi hijo. El 31 esperamos que nos acompañen porque esto no es justicia por Blas, es Nunca Más, esto no puede volver a pasar.”, concluyó.