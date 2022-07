El lunes algunos comercios decidieron no abrir sus puertas luego de conocerse la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, la designación de Silvina Batakis como su sucesora y la disparada del dólar blue como una de sus consecuencias.

Sin embargo, los minoristas no pudieron darse el lujo de no levantar sus persianas. “Si el almacen no genera ninguna venta, escasean sus ingresos y de todas maneras deberá afrontar pagos. El centro comercial minorista no tiene ni mucho stock ni mucha espalda”, comentó Vanesa Ruiz en el programa Redacción Abierta.

La gerenta general del Centro de Almaceneros Córdoba participó vía Zoom donde dio detalles de los incrementos de precios con los que comenzó la semana.

“Los lácteos y panes llegaron el lunes con el mismo precio de la semana pasada, pero el martes los lácteos habían aumentado entre alrededor del 7% y las harinas un 8%. Además con el transcurrir de las horas de ayer comenzaron a subir pastas frescas y galletas, entre otros”, describió por la pantalla de Canal 10.

También señaló que continúan las faltantes de aceite y ahora hay problemas en el abastecimiento de harina y azúcar de segundas marcas.

“Este contexto de alta volatilidad y de muchísima incertidumbre perjudica al comercio minorista. Incurrimos en que hoy vendemos un producto y mañana no lo podemos reponer”, explicó Ruiz.

Todavía el Centro de Almaceneros no concluyó su último informe sobre la inflación, no obstante, adelanta que serán valores similares a los de mayo cuando midieron un 5,36%.

“Desde enero a junio hay un incremento del 41% de la Canasta Básica Alimentaria. Pero en esos seis meses los ingresos familiares no se están recuperando, y ahí es donde comienzan las brechas, perdida de consumo y cambios de hábitos. Los productos incrementan velozmente y los salarios van cada vez más retrasados”, concluyó.