Faltan quince días para que los capitalinos elijan al sucesor de Martín Llaryora en el Palacio 6 de Julio. Entre quienes aspiran a llegar a la intendencia, se encuentra Verónica Sikora, candidata por La Libertad Primero, el espacio de Javier Milei en Córdoba.

Según Sikora la campaña es austera y se basa en tres propuestas centrales:

“Achicar el gasto político, trabajar en el desarrollo socioeconómico de la ciudad basado en el turismo e incorporar en el plan de seguridad al ámbito privado”.

“Básicamente readaptamos el plan de Milei a Córdoba”, resumió por la pantalla de Canal 10.

Luego, detalló cada una de las iniciativas. Respecto del primer ítem, señaló que dado que este 2023 arroja deuda, pretenden reducir a la mitad las secretarías. “Por ejemplo, en Salud están duplicadas por cuestión política; Educación y Cultura podría ser una, al igual que Tránsito y Transporte, porque más cargos políticos, más gastos”, sostuvo. Por otro lado, advirtió que actualmente el Municipio cuenta con 500 funcionarios que implican 175 millones mensuales, “dinero que puede ir a los servicios que faltan”.

Incluso, sobre este punto sería su primera medida en caso de ganar el próximo 23 de julio: “Haría un análisis legajo por legajo dentro de cada secretaría, porque nos llegó la información de que mucha gente no va a trabajar”.

“Tenemos el Plan de Segunda Generación, que se aplicaría en 180 días, el cual consta en desarrollar el turismo, para darle una identidad a la ciudad y trabajando de la mano del privado”, explicó.

En Seguridad, plantean incorporar a los privados, a raíz de la cantidad de garitas que los vecinos contratan en los barrios y no están reguladas. “Además, la Ley Provincial es buena, incluso prevé en un anexo la policía barrial, que está bien planteada técnicamente, pero que no está funcionando por la falta de recursos y capacitación”, indicó.

CANDIDATURAS PAGAS

En los últimos días Javier Milei fue noticia tras ser acusado por cobrar hasta 50 mil dólares para quienes querían ocupar un lugar en su lista.

“A mí me ofreció la candidatura de Diputada Nacional, no por dinero pero sí que me bajará de las elecciones municipales, por su cercanía con las PASO”, contó Sikora. Sin embargo, la candidata se negó: “Prefiero hacer el camino más despacio y trabajar en mi ciudad”.