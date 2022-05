Córdoba y La Rioja unidas por sus universidades

Este lunes en la Sala del Consejo Superior de la Casa de Trejo se llevó a cabo una reunión de trabajo entre autoridades de la UNC y de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). A través del encuentro se reafirmó el compromiso de ambas instituciones para trabajar conjuntamente en distintas acciones.

El encuentro se realizó por la mañana en la Sala del Consejo Superior de la UNC. Por parte de la UNC, estuvieron presentes: El rector Hugo Juri; el titular del área de Planificación Institucional, Ian Dutari; el secretario de Extensión Universitaria, Conrado Storani; el secretario de Asuntos Estudiantiles, Leandro Carbelo; el presidente de los SRT, Manuel San Pedro; y el coordinador de la Escuela de Oficios, Agustín Sattler.

Mientras que la comitiva de la UNLar estuvo integrada por: el rector Daniel Quiroga; la secretaria de Extensión, Roxana Khairallah; el secretario de Asuntos Estudiantiles, Franco Callapino; la directora de Radio UNLar, Patricia Espeche; y la directora de la Escuela de Oficios, Justina Sala, entre otras autoridades.

Hugo Juri abrió el encuentro celebrando la posibilidad de ratificar el proceso de trabajo colaborativo que ambas instituciones llevan adelante. “Estas instancias de aprendizaje mutuo permiten reconocer la potencialidad del trabajo conjunto para afrontar los desafíos presentes de la educación superior en Argentina, expresó el titular de la UNC.

Por su parte, el rector de la UNLaR, Daniel Quiroga, agradeció a las autoridades de la Casa de Trejo por el recibimiento y valoró el encuentro como una instancia de enriquecimiento recíproco. “Venimos a aprender de una institución tan prestigiosa como la UNC. Nos interesa aprender la manera en que llevan adelante diversos proyectos. Hay tres temas que nos interesan en principio y queremos ver cómo trabaja la UNC. Los SRT, con todo lo que ello implica; el desarrollo del Comedor Universitario, como espacio saludable y de encuentro; y otro tema es el de la Escuela de Oficios, que en nuestro caso tiene un desarrollo incipiente y queremos aprender la rica experiencia de la UNC en ese sentido”, dijo Quiroga.

El ex titular de la Sociedad de Pediatría remarcó en declaraciones a Canal U, su permanente ejercicio de la docencia lo que le permitió llegar al rectorado de la UNLaR donde “el desafío como pediatra, los pediatras somos educadores, la que sostenemos permanentemente y a La Rioja fui muchos años como docente viajero con un compromiso de 10 años donde los profesores de medicina como Hugo Pizzi y el actual decano Rogelio Pizzi fuimos creando la carrera, formando docentes educadores y algunos nos fuimos quedando, me tocó estar como director del Hospital Escuela de la Universidad de La Rioja durante la pandemia que se transformó en el Centro Covid de la Provincia, y en ese lugar fui como emergente con mucha visibilización y entonces un grupo grande de compañeros de la universidad los que me propusieron como Rector y el 20 de Diciembre asumí en la Universidad de La Rioja.”

El Dr. Quiroga llegó a Córdoba a interiorizarse sobre diferentes aspectos de la UNC, entre ellos, intercambiar experiencias entre el Multimedio SRT perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba y su similar en la Rioja, al que describió como “incipiente, con mucho para crecer... cuando entre a los estudios de Canal 10 y Canal U acá, vi como han crecido los estudios, la redacción, las radios y todos los espacios, me asombré.”

Respecto de su encuentro con el Rector de la UNC, Quiroga señaló que “le pedí al Dr. Juri una entrevista centrada en varios temas que nos interesan, unos es los SRT, otro el Comedor Universitario porque La Rioja tiene 5 sedes y 4 delegaciones en toda la provincia, así que son los comedores que requieren una mirada de un comedor saludable, un espacio de encuentro y calidad de vida. También vinimos a ver el crecimientos de las escuelas de oficios y las universidades populares.”

En La Rioja la UNLaR “es la universidad más grande de esa provincia, con 25.000 estudiantes, 3500 docentes, 450 no docentes, tiene carreras tradicionales, como medicina, abogacía y contaduría pero también carreras relacionadas con el medio como la de Turismo Ecológico, única en el País”, detallo el Rector.

Finalmente el Rector de la UNLaR remarcó los ejes de la pastoral universitaria dentro de una facultad laica donde se hizo un código de valores para cualquier religión y los vínculos que se están estableciendo con universidades de toda la provincia.