Debido a las condiciones y restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus que nos afecta, luego de un 2020 por demás complicado en ámbitos universitarios y ante la incertidumbre que se presenta en este 2021, desde ámbitos universitarios se están coordinando tareas para garantizar la mejor realización de todas las actividades.

En el plano institucional, “el proceso electoral previsto para este año y que debería concretarse el 21 de Mayo, ha sido modificado atendiendo a la pandemia de coronavirus que nos afecta”, nos adelantó el Secretario General de la UNC quien dijo que “el calendario electoral ha sido postergado para garantizar las condiciones de votación.”

En declaraciones a Canal U, el Ingeniero Roberto Terzariol explicó que se posterga “para estudiar la forma de garantizar que el voto sea obligatorio para todos, los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, no docentes y egresados, que sea universal o sea que participe la mayor cantidad y queremos que sea secreto, y eso implica que en un contexto de pandemia es difícil lograrlo para una comunidad como la universitaria que tiene un porcentaje muy alto de los estudiantes del 30 o 40% en algunas facultades y en otras de cerca del 60%, que son originarios de fuera de la provincia de Córdoba o del interior de esta provincia. Por la tanto, se ha creado una comisión en el Consejo Superior que se expedirá en el mes de Abril sobre alternativas de votación que pudieran garantizar estas tres condiciones de las que estamos hablando.”

Las alternativas serían variadas más allá de la presencialidad, desde el voto electrónico hasta el sufragio vía postal o sea por correo, pero siempre atendiendo a garantizar la mayor seguridad y transparencia del acto eleccionario.

Lo importante es no crear ningún tipo de situación que genere sospechas o suspicacias frente al acto comicial y/o el resultado de la elección universitaria.

Como dato respecto de votaciones en universidades, la experiencia de la Universidad de Lanús donde se votó en pandemia, podría referenciarse teniendo en cuenta que al fijar las condiciones de la votación acordaron respetar el resultado sea cual fuere y convocar a elecciones generales para los Claustros: Docente, No docente, Estudiantes y Graduados de la Universidad Nacional de Lanús, en dos modalidades diferentes. De manera presencial exclusivamente en su sede y de manera virtual a través del sitio web de la UNLa, pudiendo ejercer su derecho a voto quienes no pudieron o no quisieron votar en la modalidad presencial, independientemente del Claustro de que se trate, según lo dispuesto en la resolución rectoral.

La vuelta a clases en la UNC

Respecto de la modalidad de cursado prevista para este año en la UNC, el Secretario General adelantó que “el ciclo lectivo 2021 se concretará con un sistema mixto virtual y presencial.”

“Además de combinar ambas modalidades, las clases de mayor cantidad de alumnos necesariamente tendrán que ser dictadas con clases virtuales” y consideró que “seguirá siendo así en el segundo semestre”.

Asimismo Terzariol explicó que “laboratorios, tareas de campo y otras similares que requieran de la presencia de estudiantes y docentes trabajando, van a ser repensadas para que se puedan distribuir en mayor número de modo tal de que no haya gente haciendo las prácticas al mismo tiempo, pero van a ser presenciales.”

“Vamos a vivir en una situación mixta que con el correr del tiempo va a ir haciéndose más presencial y cada vez menos virtual, pero no va a desaparecer seguramente este año la virtualidad”, consideró Terzariol.

En las últimas horas hubo una reunión con decanos y decanas de las distintas facultades de la UNC y respecto de las percepciones de cada unidad académica, el Secretario General dijo que “hemos registrado respecto del año anterior, una mayor presencia de estudiantes que estaban en el interior o en otras provincias y que han vuelto a los domicilios que tenían registrados en la ciudad de Córdoba. Estamos haciendo un relevamiento a través del uso del sistema Guaraní y de los sistemas informáticos de la universidad, se puede determinar desde qué lugar la están usando. En esto estamos trabajando y consideramos que habiéndose probado en varias unidades académicas la presencialidad en los exámenes, la cantidad de alumnos que van a estar en nuestra ciudad será cada vez mayor y en el segundo semestre podría superar el 70%.”

La UNC acompañando la campaña de vacunación

“Ha sido un esfuerzo grande para nosotros y una alegría poder colaborar con la Provincia de Córdoba en los vacunatorios y hemos dispuesto el Comedor Universitario, el Pabellón Argentina y para los mayores de edad, que puedan ser vacunados desde sus vehículos y estamos instalando el vacunatorio en el Hospital de Clínicas y probablemente en la Maternidad también, con lo cual vamos a ampliar la oferta de lugares para vacunar, pero recordando que la responsabilidad y el trabajo reacae sobre el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba quien es el que realmente está vacunando”, concluyó el Ingeniero Terzariol.