En la Universidad Nacional de Córdoba, realizan un balance altamente positivo de lo que fue el proceso eleccionario en la Casa de Trejo.

Docentes, estudiantes, egresados/as y no docentes pudieron elegir autoridades unipersonales en las 15 facultades y representantes de cada unidad académica para los consejos directivos y para el Honorable Consejo Superior.

Los comicios se realizaron con el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), aprobado por el Honorable Consejo Superior en 2017 y bajo un formato inédito que combinó modalidad presencial y modalidad de voto por correo postal.

A través de la modalidad postal solicitaron el voto cerca de 10.000 personas y se llevaban contabilizados unos 8.000 votos. Los sufragios se escrutaron este viernes 22 de octubre junto con los votos emitidos de manera presencial.

Respecto de las consideraciones surgidas luego del acto eleccionario y a modo de balance, el Secretario General de la UNC, Ingeniero Roberto Terzariol, señaló a Canal U que “la cantidad de personas participantes ha sido altísima. Si tomamos la última elección del año 2019 tenemos más del 90 a 95% en algunos claustros, pero si tomamos las del año 2018, que sería la más parecida a esta porque se elegían todos los consejeros y conciliarios como ahora, la participación fue de más del 100%, hay claustros donde han participado el 101 y 102% de personas votando respecto al 2018, lo que en un panorama de pandemia con todas las restricciones y demás, es altísimo y marca también que la intensión de la universidad de garantizar la universalidad y la mayor participación a través por ejemplo del voto por correo, funcionó muy bien.”

Al referirse a la aplicación de la modalidad de voto por correo postal, Terzariol remarcó que “nosotros hemos recibido sobre 10.000 sobres que hemos mandado para gente que nos pidió para votar por correo, más de 8.000 respuestas lo que significa más de un 80% que en términos electorales a nivel mundial, es altísimo, donde se espera un 30 a 35% de respuesta, acá fue cercano al 85% y eso es muy bueno.”

Por otra parte, el Secretario General de la UNC, destacó que “no ha habido impugnaciones generales de ningún tipo, todas las impugnaciones particulares se han resuelto, y yo diría que eso garantizó que este acto fuera transparente, validado por todos, con una altísima participación y lo califico por lo tanto, muy exitoso.”

Con vistas a la elección al Rectorado

Al ser consultado por el uso de herramientas y modalidades utilizadas en este proceso electoral para la elección que pondrá frente al rectorado de la UNC a las nuevas autoridades universitarias en 2022, Roberto Terzariol anticipó que “aún no se está discutiendo el tema, cuando se aprobó para el reglamento se acordó perfectamente que se hacía si y sólo si porque estábamos en una situación de pandemia que era una situación para resolver sólo en este caso, pero eventualmente el Consejo Superior tiene autoridad para extender esta modificación para la próxima situación si estamos en una situación de pandemia. No sé si estaremos mejor o habrá una tercera ola, creo que nadie lo sabe a eso, por lo que vamos a tener que esperar a cómo evoluciona, pero si no fuera esa situación, no está contemplado que haya voto por correo ni más de un día de votación.”

Segunda vuelta en Psicología

Al Secretario General de la UNC le consultamos sobre la fecha de la segunda vuelta electoral en la Facultad de Psicología que fue la única de las 15 unidades académicas que no definió aún sus autoridades decanales al no superar el 40% de los votos ninguna de las tres listas que estuvieron en pugna.

En esta unidad académica se realizará una segunda vuelta entre las siguientes listas:

Lista "Concertación Académica – Avanzar" Mariana Gómez / Hebe Rigotti

Lista "Synthesis" Germán Pereno / Alejandra Rossi

El Ingeniero Terzariol nos manifestó que “la Junta Electoral de esa facultad tiene que fijar la fecha. Los plazos están establecidos por la resolución que fija el reglamento electoral, pero de todos modos la Junta Electoral tiene la potestad respecto de que si hubiese acuerdo entre las listas, podrá hacer una pequeña modificación que estamos esperando que se haga en estos días para definir la fecha exactamente y poder así organizar todo lo que respecta al sistema, por ejemplo, del voto postal.”

También le consultamos: ¿ Los 15 días que establece el reglamento electoral como plazo para las segundas vueltas, pueden ser corridos o hábiles, lo que podría causar que se superpongan o queden muy próximas en días, las elecciones en Psicología con las elecciones legislativas nacionales del 14 de noviembre ? A lo que el Secretario General de la UNC respondió que “esa cuestión es interpretativa, ya que se puede considerar desde el día 22 o del momento en el cual queden firmes las resoluciones que fijan los resultados electorales. No hay que olvidar que en este periodo aún estamos con los resultados provisorios, puede haber impugnaciones, apelaciones y demás, si no hay nada de eso, puede ser a partir de esa fecha

No pasa desapercibido el razonamiento a partir del cual se especula con fijar la fecha para después de las elecciones nacionales, debido a que una gran cantidad de estudiantes viajarían a votar a sus lugares de origen, fuera de Córdoba, por lo que no sería de extrañar que no regresen para votar en la segunda vuelta de Psicología, lo que disminuiría notablemente la afluencia de votantes.

Al ser consultado el respecto, Terzariol señaló que no se puede saber “cuánta gente podría haber, lo que va a depender del grado de presencialidad que haya en esa facultad, el cual lo desconozco.”

Finalmente el Secretario General de la UNC manifestó, respecto a personas que se quejaron porque no se les permitió votar, que “son reclamos que llegan a la Junta Electoral y eventualmente a la Junta de Apelaciones sobre lo que hay que tener presente si en todo el periodo en el que se discutió el padrón de cada una de las unidades académicas fue entre Agosto y Setiembre, por lo tanto, hoy ya sería algo extemporáneo, más incluso si ya se produjo. Pero hay gente que a veces no conoce los vericuetos de los reglamentos, es decir, no solamente que hay que ser docente para votar sino que hay que cumplir con una cantidad mínima de años en el cargo, que tienen que ser ininterrumpidos, o sea que no se pueden tomar seis meses de un año y parar, luego seis meses de otro y sumar un año porque no funciona así, o sea hay toda una serie de particularidades por las cuales muchos de esos puntos se discutieron en su momento. Si bien no conozco estos casos en particular, los que apelan en esta situación, pero muchos de esos casos se dieron de baja porque no cumplían con esos requisitos y otros se mantuvieron porque si los cumplieron.”