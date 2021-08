Estudian en la UNC la efectividad de combinar vacunas

La vacunación contra el Covid-19 sigue avanzando sobre la población mundial y en Argentina, la distribución de vacunas hace imperioso seguir inoculando para completar el cronograma de primeras dosis y no perder la vigencia de quienes ya se vacunaron para la colocación de las segundas dosis, con la mira puesta en la meta de lograr cuanto antes la inmunidad de rebaño.

Mientras tanto, las nuevas cepas, aún más contagiosas, siguen su derrotero de contagios, por lo que dar garantías sobre la combinación de vacunas, es absolutamente imprescindible para generar confianza y conciencia en la población, respecto de la necesidad social y obligación solidaria de vacunarse contra el coronavirus.

En la Universidad Nacional de Córdoba, hace tiempo que se vienen desarrollando distintas acciones para acompañar el desarrollo de medidas e investigaciones que sirvan a la sociedad para enfrentar la pandemia.

Disponer de espacios para vacunarse, desarrollar medicamentos en el Laboratorio de Hemoderivados, como la gamaglobulina Covid y más recientemente, investigar sobre la efectividad de la combinación de vacunas, son algunas de las acciones que la UNC ha concretado en función del desarrollo de la pandemia.

La Investigación de la UNC

Mariana Maccioni, Doctora en Ciencias Químicas, Investigadora del CONICET y Profesora de Inmunología en la Facultad de Ciencias Químicas, le contó a Canal U que “es un estudio que se está llevando a cabo a nivel nacional, coordinado en parte por el Ministerio de Salud de la Nación, mientras cada una de las jurisdicciones participantes están coordinando los estudios locales. En este caso nosotros estamos participando en el estudio que dirige el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y que tiene dos objetivos fundamentales: por un lado dar respuesta a la coyuntura que pueda suceder de que falta algunas segundas dosis de algunos de los distintos de plataformas de vacunas que estamos utilizando en la Argentina, pero también este estudio a nivel nacional y provincial tiene mucha proyección a futuro, porque si nosotros demostramos, como pensamos que vamos a demostrar, con evidencia científica robusta, combinar plataformas vacunales no dan resultados igualmente buenos o mejores que aplicando los esquemas de vacunación ya aprobados por el Anmat, eso nos va a permitir y nos va a facilitar muchísimo, todos los programas de inmunizaciones a nivel nacional, no solamente en nuestro país sino también en todas las regiones donde se están aplicando estas vacunas, que no se están aplicando por ejemplo en Estados Unidos y Europa, de donde vienen tantos resultados de ensayos similares, entonces creo que vamos a tener resultados locales que nos van a permitir avanzar en los esquemas de inmunización con mucha mayor facilidad.”

Antecedentes de combinación de vacunas

“En la historia de la humanidad hay antecedentes sobre la combinación de vacunas”, nos refirió la Dra Maccioni, quien relató que “si bien ahora tenemos el foco puesto en estas vacunas contra el coronavirus, y estamos muy ansiosos por los esquemas de inmunización y queremos recibir la segunda dosis urgentemente, etc., pero uno no se pone a pensar en todas las vacunas de nuestro plan obligatorio de vacunación que tenemos en donde ya se aplican primeras y segundas dosis de diferentes laboratorios con diferentes estrategias y plataformas. Esto se ha visto en vacunaciones contra el Polio, contra el Neumococo, la Influenza, y así, porque básicamente, la idea es que cuando uno se vacuna de alguna forma, introducen en nuestro organismo un pedacito del virus que es inocuo, porque no es el virus vivo, que replica y que nos enferma sino que es un pedacito del virus que, lo que diferencia a cada plataforma es que ese pedacito del virus es lo que está presentando a nuestro organismo bajo una estrategia distinta, pero en todos los casos, lo que se pretende, es que nuestro sistema vea ese pedacito del virus y responda contra ese pedacito del virus.”

Asimismo, la investigadora del Conicet explicó que “lo que diferencia a Astrazéneca de Sputnik o de Moderna, por ejemplo, es que la información para ese pedacito del virus se está presentando de una forma distinta, pero en todos vamos a tener anticuerpos contra la proteína Spike por ejemplo, que es lo que en definitiva nos va a defender. Entonces la idea inmunológica , la lógica detrás de esto es básicamente que cualquier tipo de vacunas que estemos utilizando, nos estén generando inmunidad contra componentes del virus o el virus completo como en el caso de Sinopharm, por ejemplo.”

Efectos adversos al combinar vacunas

La Profesora Maccioni también nos explicó sobra la potencial incompatibilidad de combinar vacunas al señalar que “no deberían ser incompatibles, lo que sí, tenemos la cuestión de efectos adversos que ya se conocen, todas los tienen como cualquier medicamento, y son muy leves, duran 48 horas, y son: mialgia, un poco de fiebre, dolores en el sitio de la inyección, cansancio... no más que eso, son lo que prevemos que vamos a tener con esta combinación de vacunas.”

Los resultados del estudio sobre combinación de vacunas

“En Córdoba se están reclutando a los voluntarios que tienen que ser personas que hayan recibido la primera dosis”, nos adelantó la Dra. Maccioni, quien también nos detalló que “a esas personas se les va a sacar sangre, y posteriormente se le va a inocular con una segunda dosis, el voluntario va a conocer exactamente con cuál vacuna se lo está vacunando, se va a espera 28 días para que se desarrolle la respuesta inmune secundaria y vamos a volver a tomarle una muestra de sangre, para evaluar como ha ido este proceso de inmunización y para poder comparar entre las distintas combinaciones. Se van a tratar de hacer todas las combinaciones posibles entre Sputnik 1, Astrazéneca, Sinopharm y Moderna, o sea que tenemos muchas combinaciones para comparar.”

“Este estudio tienen una fase donde se va a trabajar a nivel de inmunidad humoral donde vamos a medir anticuerpos, que eso se hace relativamente pronto, probablemente al mes, mes y medio, en Córdoba, tengamos resultados de estas combinaciones a nivel de anticuerpos, pero la Facultad de Ciencias Químicas y particularmente el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología donde yo pertenezco, lo que nos vamos a focalizar es en la inmunidad celular, estudios que requieren otro tipo de infraestructura y tecnología, por lo que probablemente esos resultados se demoren un poco más”, expresó la investigadora y coordinadora de estos estudios y concluyó diciendo que “la idea nuestra no es responde únicamente a la coyuntura de hoy, esto es qué pasa se falta un componente en particular de las segundas dosis de alguna de las plataformas, sino tratar de avanzar y poder comparar todos los esquemas de inmunización entre sí, poder obtener un panorama bien claro y bien completo para ver cómo es la inmunidad que se genera en cada uno de estos grupos y elegir lo mejor.”