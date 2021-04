Con la participación de autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de otros organismos, este jueves 22 de abril se llevó a cabo un acto que se transmitió vía streaming en el canal YouTube del CIN para la presentación pública de las actas y los dictámenes digitalizados de lo que fuera el Consejo de Rectores y el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales en los años comprendidos entre 1967 y 1972 y entre 1977 y 1983, previos a la creación en 1985 del CIN.

Desde el CIN entienden que este material es sumamente importante para la comprensión del trabajo y las funciones que ejercieron las autoridades de las universidades públicas del país en los períodos dictatoriales de la historia reciente.

A partir de ahora se dispondrá de manera pública y abierta un sitio web específico que posibilitará una búsqueda organizada al interior de estos documentos.

La digitalización de estas actas y dictámenes permitirá un trabajo de interpretación académica que, se espera, será clave para continuar la tarea de revisión de los organismo de derechos humanos.

“Esperamos que aquí se inicie una lectura que habilite la recuperación de nuestra historia universitaria porque debemos siempre sostener que sólo a través de la memoria existe la posibilidad de no repetir errores del pasado”, señaló el presidente de este CIN.

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Lic. Rodolfo Tecchi, dijo que “hay cosas que impactan muchísimo sobretodo en el período 1977-1983, respecto de todas las reuniones del CRUN Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, en las que participaban tres oficiales de las tres fuerzas armadas que no eran miembros del CRUN pero se asentó su participación con nombre, apellido y grado de cada uno de ellos. En principio uno piensa que eran personas mudas porque en las actas no se encuentra cuál es su participación efectiva pero sí en algunas actas se asienta el hecho de que se pasa a comentar sobre temas de seguridad y todos sabemos y entendemos de qué hablaban entonces en esa parte de las reuniones que obviamente no se asentaban en las actas.”

Asimismo Tecchi mencionó que el dato sobre “los permanentes agradecimientos de quienes ocupaban los ministerios de Educación o el del Interior en aquellas épocas y participaban de esas reuniones, a los miembros del CRUN por todo el aporte hecho a la lucha contra la subversión y contra el “desorden” en las universidades y hoy nosotros podemos saber realmente qué significaba ese agradecimiento, saber que todas estas personas que ocupaban los cargos de rectores de las universidades nacionales eran directamente designados por las Juntas Militares, o sea que eran factores importantes y absolutamente conscientes, promovían, ayudaban y contribuían a todo lo más negro de la historia argentina y de cómo esa historia se desarrolló en los ámbitos universitarios. Sabían perfectamente qué ocurría cuando un alumno dejaba de asistir a clases o cuando un docente dejaba de asistir a su lugar de trabajo, estas autoridades universitarias eran cómplices y acompañaban todo lo que estaba sucediendo y seguramente en cada una de nuestras universidades nacionales habrá alguna documentación que podremos seguir trabajando y que tienen que ver con las decisiones tomadas dentro del Consejo y que luego obviamente se ejecutaban en cada una de nuestras universidades.”

Para ejemplificar aún más aquellas nefastas épocas y las graves experiencias vividas por los estudiantes argentinos durante la dictadura, el presidente del CIN relató que “como decía el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, ahora con estas actas entiendo un poco más que significaba esa persona de anteojos oscuros y pelo corto que se sentaba en todas las clases en el último asiento del aula y que nunca sabíamos qué papel estaba cumpliendo porque no era docente ni alumno. Ahora entiendo perfectamente cuál era la vinculación de esa persona con todo el armado institucional y formal de la relación de las Juntas Militares de la dictadura con las universidades nacionales.”

Finalmente Tecchi agradeció a “todos los que han colaborado con esto, especialmente al personal del CIN, y así empezamos a cumplir desde el Consejo Interuniversitario Nacional, con aportar esta documentación para que otros investigadores podrán seguir trabajando para encontrar más pistas de lo que ocurrió históricamente en ese momento en estas actas que ahora están a disposición de todas y todos y reiterar el compromiso con los principios de memoria, verdad y justicia.”