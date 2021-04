Reynaldo Sietecase es escritor, periodista y poeta argentino. Actualmente reside en Buenos Aires, donde conduce “La Inmnesa Minoría en Radio con Vos” y además forma parte del Staff de Telefe Noticias a las 20. Por otra parte, no detiene su pasión. Su pasión por escribir se expandió a través de internet donde reflexiona en un blog llamado “Periodismo Justo” en el que cuenta sobre las distintas áreas que atraviesa la profesión, condicionada por intereses económicos, políticos y editoriales en el sitio Periodismo.com.

En una entrevista realizada por Coty Orlando y Miguel Planells, en el programa magazine de Canal U, “Ciudad U”, Sietecase abordó los principales puntos de su libro “Periodismo instrucciones de uso”, el periodismo click, las fake news y los principios de su concepción del “periodismo para hicnhas”.

“En mi libro -Periodismo: instrucciones de uso- planteo lo que está pasando con nuestro laburo”, arranca Reynaldo Sietecase. Pero, ¿Qué es lo que está sucediendo con la profesión del periodista profesional?

Ante el interrogante acerca de la “tiranía de los clics” y su deformación en la construcción de agenda que los periodistas llevan cotidianamente, y si esta cuestión se acerca como una de las manifestaciones de este tiempo, el escritor afirmó: “Sin ninguna duda. En este libro se plantean distintos aspectos que hacen a la cuestión profesional, desde la concentración de medios, precariedad laboral, la falta de independencia, lo que pasa alrededor de que cada vez son más los empresarios que responden a otros intereses. Es decir, la migración a lo digital y todas las problemáticas y una de ellas es esta la que estamos planteando.”

El Periodismo Click

“Hay una idea que Caparrós plantea en el ensayo que está en el libro plantea como “periodismo click”, que consiste en que dejó de ser prioritaria la noticia que el editor consideraba importante. De alguna manera el editor pasó a ser el “clickero”. Algunos dirán bueno está bien, es lo que quiere la gente, y lo que pasa es que muchas veces ese clickeo responde a títulos, o palabras que son disparadoras que hacen que la prioridad la tengan contenidos que el editor muchas veces no quisiera publicar”, señaló Reynaldo. Así mismo, el periodista afirmó: “Yo creo que eso lleva a una degradación de los contenidos”.

En ese sentido, y acompañando la cuestión de captación y conservación de la audiencia, Reynaldo Sietecase manifestó: “Si vos haces una agenda de temas con las que para vos son importantes, pero no son los que la gente quiere leer, es muy probable que ese medio termine prescindiendo de vos como editor".

“Para que quiero alguien que produce buena calidad de contenido pero hace que no me lean. Ese sin dudas es un desafío mayúsculo”, remarcó el escritor.

Al abordar la relación que existe entre periodismo click y las fake news, que cada vez ocupan más lugar en las redes y los medios, Sietecase manifestó que en un apartado de su libro se aborda esta cuestión.

“Las fakes news a veces surgen como una mala interpretación y traducción que de pronto aparece en tapa de todos los portales. Eso es lo de menos, a veces aparecen hechos que no ocurrieron y terminan en los portales. Yo creo que acá también hay que aclarar cómo se trabaja en las redacciones digitales, donde de pronto una noticia falsa que salió en un portal y está siendo muy clickeada hace que el resto de los medios en lugar de chequearla o de agregarle valor la reproduzcan simplemente porque el otro medio la está publicando”, comentó.

"Hay como una locura, una carrera que es de lo que habla Caparrós en el libro. Esta cosa que era antes sólo televisiva se ha trasladado a otros ámbitos y sobre todo al periodismo digital".

Las fakes news

En su entrevista, el periodista y escritor señaló que existen distintas concepciones y tipos de fakes news, que pueden ir desde las provocadas o intencionales hasta las que son redactadas y publicadas tras una mala interpretación periodística.

“De pronto una fake news, a veces sin intención simplemente porque se hizo mal el trabajo o una mala traducción, termina consolidada como noticia. Además están las fake news que se elaboran o producen con algún determinado interés que puede ser político, y esta locura de no chequear por la velocidad y porque las prioridades cambiaron, termina consolidando a la misma”, destacó el destacado periodista. Sin embargo, Reynaldo afirmó que “por suerte hay algunos medios que se dedican al chequeado de información y ayudan a bajar estas noticias”.

Sin dudas es uno de los grandes desafíos que se vienen para el periodismo. En la actualidad podés tranquilamente dudar si algo es cierto o no es cierto y no solamente en los medios electrónicos, sino que a veces hay fakes news en los medios que tienen editores”, enfatizó Sietecase.

El periodismo hinchada

“¿Cómo ves esto de que el público a veces es afirmado y no informado? ¿Cómo escapamos de eso en este momento donde parece que todos nos miden con una vara para ver si fue a favor de este o en contra de aquel, lo que uno hace o pone en agenda?

Sietecase: - “Es difícil. Yo contesto a uno de estos temas porque me interesa mucho el periodismo, de hecho por eso me puse a trabajar en armar este libro sobre el periodismo. Había algunos cuestionamientos por una entrevista que le hicimos a Horacio Rodríguez Larreta. En general cuando vos entrevistas a uno de los dirigentes importantes de cada sector de la grieta pasa lo mismo. Me pasa cuando entrevisto a Kicilloff del otro lado y enseguida están los que quieren que vos lo insultes en vez de hacerle preguntas. Esto es una lógica para mí bastante absurda. Uno entrevista a alguien para que diga lo que piense y uno pueda sacarle alguna declaración interesante y distinta o a lo sumo explicar por que pasan las cosas que pasa y mas si él lo genera.

En ese sentido, el autor del libro “Periodismo: Instrucciones de uso” remarcó que allí aborda estas cuestiones y caracterizó al “periodismo para hinchas como aquel que se centra en tratar de no disgustar al público y consolidar sus prejuicios.

“A mí no me interesa ese tipo de periodismo. Entiendo que lo haya, creo que además les va bien en general a aquellos que sólo se dedican a confirmar los prejuicios de quienes los escuchan o de quienes los leen”.

Continuando con su opinión personal, el escritor destacó “Yo prefiero tratar de tener alguna posibilidad de generar un pensamiento crítico, por eso trato de entrevistar de la manera más rigurosa y honesta que se pueda, y lo que sí por ahí yo me puedo equivocar al no preguntar algo porque me olvidé o no preparé bien la nota, pero esta lógica de que yo saco a alguien para castigarlo o para imponer mi opinión sobre el entrevistado, que eso es una cosa para mí muy extraña que ahora se ha consolidado”.

