En un emotivo acto realizado en Ciudad Universitaria, el viernes 9 de abril quedó inaugurada la primera sede permanente de Scholas Occurrentes en la provincia de Córdoba.

Se trata de un espacio educativo creado para que jóvenes universitarios y de escuelas públicas, privadas, de distintas confesiones y sectores, así como jóvenes que no pudieron continuar sus estudios, vivan la experiencia de la cultura del encuentro a través del deporte, el arte y la tecnología.

En la inauguración estuvieron presentes, entre otras autoridades y referentes sociales, el rector de la Casa de Trejo, Hugo Juri; el director mundial de Scholas, José María del Corral; el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora; y el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

Durante el acto, José María del Corral entregó a las autoridades de la UNC una placa bendecida por el papa Francisco y se realizó la plantación de un olivo de la paz, como símbolo del compromiso por implementar el pacto educativo local en Córdoba. Además, se descubrió una plaqueta de la declaración de interés municipal del acuerdo entre Scholas Ocurrentes y la UNC.

Anteriormente, Hugo Juri recibió a José María del Corral y compartieron una visita al Museo Histórico de la Casa de Trejo, ubicado en el edificio que originalmente albergó al Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, y también realizaron una visita a la Compañía de Jesús, principalmente en la habitación que utilizó Jorge Bergoglio en su paso por Córdoba.

Allí y ante las cámaras de Canal U, el rector Juri reafirmó la importancia de estas iniciativas para promover la equidad social a partir de la educación. “Se están conformando grupos en diferentes universidades en el mundo, que están reviendo cuál es el rol que tienen que tener las universidades. Y esto de Scholas, que va dirigido a los jóvenes, es una cuestión conceptual sobre el sentido que tiene que tener la educación. Acercando a los jóvenes a reflexionar sobre los modelos de sociedad que necesitamos desarrollar y haciéndolos partícipes de esos procesos”, afirmó.

Juri agregó: “Todo lo que podamos hacer en conjunto con la Provincia y con la municipalidad de Córdoba para llegar a nuestras sociedades, sobre todo a los más necesitados, es muy importante”.

El rector de la UNC tanbién dijo que “es lo que tienen que hacer las universidades públicas, sobretodo en América Latina, buscar todas las vueltas posibles para poder llegar a los más necesitados y además ayudar a formar a nuestra juventud pensando solidariamente porque es imposible que un país como este y una región como la nuestra vivan con tantas desigualdades. Este es un programa que se originó en la Argentina y ya está en más de 70 países, esto no tiene que ver con jóvenes pensando en su sociedad y su país.”

Juri remarcó la participación de la Municipalidad y el Gobierno de Córdoba, a través de los Parques Educativos y las Universidades Populares, o sea el Estado acompaña esto que además que es público, Scholas Ocurrentes es una cuestión conceptual de lo que uno quiere que sea nuestra sociedad.”

Finalmente el rector de la UNC comentó que “es muy lindo sorprenderse del impacto que tiene en barrio Mujica en Buenos Aires, lo que conocemos como Villa 31, un sector donde conjuntamente trabajan el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires y no existe la grieta en este trabajo, y eso es un buen signo para nuestro país que ojalá se repita, como Scholas trabaja con instituciones internacionales.”

“Que la UNC sea eje de Scholas Ocurrentes en Córdoba es una labor académica central porque la educación superior es así, uno puede estudiar virología para hacer armas biológicas o para hacer vacunas, no es lo mismo; o en economía no es lo mismo tener una que parezca un virus o una que parezca la solución de eso, es una cuestión muy conceptual, por lo que es muy importante que los estudiantes universitarios tomen en cuenta el país que les está brindando una educación gratuita y a quienes tienen que responder”, concluyo Hugo Juri.

Por su parte, José María del Corral enmarcó la inauguración de una nueva sede educativa en la iniciativa que el papa Francisco viene impulsando. “El Papa convoca a un pacto educativo global para que los jóvenes tengan salida, no salvándose quien pueda, sino juntos. Y por eso estamos reuniendo a jóvenes de los cinco continentes”, expresó Del Corral.

Ante las cámaras de Canal U, del Corral señaló que “Scholas Ocurrentes sigue creciendo porque ya no es sólo un tema de Jorge Bergoglio, ahora el Papa Francisco o este viejo que les habla, sino que son los propios jóvenes los que extienden esta manera de concebir la educación. Ellos no quieren títulos vacíos y tampoco quieren competir por los títulos, ellos quieren recuperar un sentido en medio de la crisis, porque los afecta emocionalmente, por eso el Papa el año pasado, el 5 de Junio, no por casualidad el Día del Medioambiente, le encarga a los jóvenes de Scholas crear una nueva institución, la Universidad del Sentido, y esa es la que tiene un soporte y un apoyo desde la Universidad Nacional del Córdoba.”

Al momento de ser consultado sobre alguna anécdota referida a Scholas por el mundo, nuestro visitante internacional relató que “lo primero que se me viene a la cabeza son mis defectos... no sé cómo el Papa eligió para su fundación a alguien que no sabe ingles... pero el Papa me dijo que conozco el lenguaje de los jóvenes. A diferencia del Papa, Scholas tiene tres patas: deportes, artes y tecnología, y cuando el Papa lanza Scholas lo hace en el partido Argentina-Italia y le entrega el primer olivo de Scholas a Messi y Buffon, y en la conferencia de prensa yo le pido a Buffon que no nos meta muchos goles y Messi me dice, es el portero quedate tranquilo, o sea que no solamente no sé ingles sino que tampoco sé nada fútbol... hasta aquí la anécdota, pero lo más interesante es lo que aprendí y lo que hemos aprendido en estos años de los jóvenes. Yo dejé todo para dedicarme a la docencia, empecé de preceptor, empecé de abajo para arriba y la escuela por todos los lugares, la escuela pública, la privada, la laica, la confesional y me di cuenta que los chicos estaban buscando una escuela más grande que es la escuela, el aula sin paredes, la escuela de la propia vida. La escuela tiene que salir a la calle para que la calle se convierta en un espacio educativo. Esta es la experiencia de Scholas en todos estos años en el mundo entero”

En tanto, Llaryora manifestó: “Para nosotros es muy importante trabajar con la Universidad Nacional de Córdoba y sumarnos al gran trabajo que hace 30 años viene realizando el Papa a través de Scholas. Un proyecto educativo basado en el encuentro y reduciendo las brechas de desigualdad. Sumar el municipio, la universidad y la metodología scholas para nosotros es un gran honor”.

La inauguración de la sede permanente de Scholas en Córdoba se inscribe en el marco de una alianza estratégica con la UNC que comenzó a desarrollarse a fines de 2019. En ese proceso, se llevó adelante un ciclo de tres encuentros virtuales organizados conjuntamente por Scholas, la Casa de Trejo, la Agencia Córdoba Joven y el Concejo Deliberante de la Capital en diciembre de 2020, del que participaron 50 jóvenes cordobeses.

Asimismo, en el mes de febrero de 2021, estudiantes secundarios de colegios públicos y privados de la ciudad, así como de la UNC, durante tres jornadas trabajaron juntos en la realización de un mural colectivo que recogió sus emociones.

Precisamente, en la Casa del Estudiante, antes de descubrir la placa bendecida por el Papa, jóvenes de Scholas realizaron una acción recreativa en la que participaron las autoridades municipales y universitarias.

Durante la jornada de este viernes, en el marco de la visita de José María del Corral, también se firmó el acta constitutiva de la “Mesa promotora del Pacto educativo local” en la provincia de Córdoba.

El espacio se propone impulsar a “Córdoba como una ciudad educativa global y cuna de la cultura del encuentro entre las diversidades” que la habitan. Para ello, distintos actores públicos, económicos y sociales se comprometen a impulsar acciones que promuevan la cultura del encuentro, el pensamiento crítico y la creatividad en los jóvenes, entre otros valores.

Firmaron el acta constitutiva las siguientes autoridades: Hugo Juri, rector de la UNC; Martín Llaryora, intendente de la ciudad de Córdoba y Daniel Passerini; viceintendente de la ciudad de Córdoba; Matías Anconetani, presidente de la Agencia Córdoba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba; y Amelia López, titular de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.