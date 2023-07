El presidente de la Junta Electoral Municipal, Alejandro Moyano, reconoció que “no estuvo bien” la publicación realizada por el organismo responsable de la elección municipal del pasado domingo, en la que se indicaba que si bien el voto es obligatorio, no habría multas para quienes no fueran a votar.

En medio de múltiples cuestionamientos por una elección, que incluso fue de muy baja participación, Moyano dijo: “La publicación en el diario, fue reprochada y criticada por todos los medios, por todos los partidos y por la gente también, no voy a ser tan torpe de decir que estuvo bien, seguramente algo estuvo mal en esa publicación”.

De todos modos, el presidente de la Junta Electoral aclaró que el mensaje indicaba que “el voto era obligatorio y que no había multa, no que no había sanción”. De este modo, descartó que el llamado haya sido a “no votar”. “La no emisión del voto prevé otras sanciones que si son operativas, como la imposibilidad de ejercer un cargo municipal por el periodos de tres años”, ejemplificó.

VER: Marcada baja en la participación: ¿Influyó la polémica solicitada de la Junta Electoral?

En el mismo sentido, descartó que este mensaje haya impactado o motivado la baja participación, que finalmente promedió el 60%. “Yo creo que la gente que quiere votar va a votar y el que no quiere votar no va a votar, esto está ocurriendo en todo el país, es una tendencia que hay en todo el país y creo que es un problema de los políticos revertir esa situación”, sentenció.

“Estoy absolutamente convencido que no influyó en nada, no creo que nadie haya estado decidido el sábado de ir a votar el domingo y que luego al ver el diario haya decidido no ir”, concluyó.

Moyano destacó el desarrollo de la elección, al señalar que la misma se realizó sin inconvenientes. Celebró que “a las 23:20 del domingo Córdoba tenía el nombre del nuevo intendente con el 99% de mesas escrutadas”.

Al respecto, confirmó que este miércoles comienza el escrutinio definitivo y estimó que en dos o tres días estará concluido.