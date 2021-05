Colombia vive una situación de tensión debido al rumbo que toma el Gobierno de ese país y en los últimos días se pudieron ver imágenes de movilizaciones, represión y situaciones de violencia institucional que indignaron a parte del mundo.

En ese marco, el programa Otra Vuelta de Tuerca dialogó con Omar Rincón, periodista, ensayista e investigador oriundo del país que lidera Iván Duque.

Rincón remarcó principalmente que lo que se está dando en Colombia es un cambio profundo de la militancia social, de los movimientos sociales. Cabe recordar que en ese país hubo una histórica guerra interna que duró hasta 2016 cuando se llegó a un acuerdo paz.

Por esto, Rincón planteó que la política y las élites colombianas todavía ven esa realidad: "Llevamos una guerra con discurso facilísimo: el enemigo se llama guerrilla y hay que matarlo. Todo el que disienta muere".

Además, los medios tienen la costumbre de narrar eso: "una narrativa de vamos con los buenos, que son la policía y el gobierno, a reprimir a los otros, que son los culpables".

"El Gobierno sale con la misma estrategia: este es un problema militar, porque acá todo parece problema militar, no político. Entonces militarizamos y vamos a reprimir con la lógica de la guerra. Lo que pasa es que los militares no han cambiado la narrativa. Se les olvidó que no están matando guerrilleros. Por ejemplo a la ciudadanía que marcha la llaman turba", expresó el periodista.

Estos nuevos movimientos están conformados por muchos jóvenes que marchan por primera vez en muchos años. Antes, en Colombia "un niño nunca iba una marcha".