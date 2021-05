Los titulares se repiten: “violento robo”, “un muerto por un disparo”, “fueron a robarle y lo mataron”. En abril y la primera semana de mayo en Córdoba ocurrieron diversos hechos de inseguridad y violencia urbana que dejó muertos y heridos.

Los delincuentes van armados y decididos a actuar con violencia. A veces matan, otras causan heridos e incluso al ver que no pueden llevarse nada se desquitan con las víctimas en lo que parece ser un ataque de ira descontrolado.

Robo a mano armada y un homicidio que justo pasaba por el lugar

El gran disparador fue el guardia de seguridad asesinado en barrio José Hernández. Alrededor de las 22:25 del pasado 5 de Mayo, el hombre pasaba frente a una rotisería, en donde se estaba efectuando el intento de robo de la moto de uno de los empleados.

Los delincuentes estaban armados, efectuaron disparos y uno de ellos impactó en su cabeza, causando su muerte. La víctima tenía 40 años y tras el ataque fue trasladado al Hospital de Urgencia donde los médicos constataron su fallecimiento.

“De milagro estamos vivos”

Aunque parezca insólito, la sociedad ya asimila la violencia como algo normal, de todos los días. Así relatan los dueños de una carnicería de barrio Los Gigantes. "Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a decir 'bueno, estamos vivos, no pasó nada' “, afirmó Jael, la propietaria del comercio.

Cerca del horario de cierre, delincuentes ingresaron armados a la carnicería pidiendo las llaves de una camioneta de los dueños y con la intención de llevarse la recaudación del día. En total, se llevaron $30.000, mercadería, insumos del local y la camioneta.

La propietaria del comercio contó que los ladrones estaban muy nerviosos y actuaron de forma violenta a la hora del asalto. “No sabíamos si por los nervios nos iba a gatillar”, relató.

La forma en que Jael se expresa con “agradecimiento” por estar con vida luego del robo se debe a que la inseguridad en el barrio es moneda corriente. Así lo afirman los vecinos, quienes por ese hecho, y por muchos más, pidieron por más presencia policial en el barrio.

Violencia urbana en Colonia Tirolesa

En la localidad cordobesa un militar de la Fuerza Aérea de Córdoba fue quien protagonizó, junto con otros dos delincuentes, un violento robo en un domicilio particular.

Ocurrió en la madrugada del 7 de Abril, cuando los tres ladrones ingresaron en la casa de una pareja de 65 años y su hijo de 25. Luego de maniatar a los tres integrantes del hogar y tratarlos de forma muy violenta y amenazante, se llevaron objetos de valor y se retiraron del domicilio.

Afortunadamente, en medio del intento de fuga se anoticiaron de que patrulleros de la policía estaban llegando a la zona gracias al llamado de vecinos que alertaron movimientos extraños. Allí comenzó una persecución que culminó con la intercepción de los tres delincuentes por parte de los efectivos.

No tenía su celular y por eso lo agredieron

Ante los reiterados hechos de inseguridad, muchas veces las personas optan por no llevar objetos de valor en la vía pública para evitar ser asaltados. Sin embargo, la solución puede ser peor que la enfermedad.

Gregorio esperaba el colectivo alrededor de las 7:30 de la madrugada en barrio Argüello cuando fue interceptado por ladrones armados que le dijeron que les entregue su celular. El hombre, de 65 años, en ese momento no tenía su teléfono, por lo cual no les pudo dar nada. Debido a eso, los delincuentes comenzaron a golpearlo de forma muy violenta.

Como consecuencia de esos golpes, Gregorio sufrió la fractura de una pierna y fue atenido en el Hospital de Urgencias, donde lo enyesaron y le pusieron clavos. El hombre quedó en reposo en su cama y en una entrevista con Canal 10, se mostró muy molesto y afirmó: “Nos asaltan todos los días y a cualquier hora”.

Fuerte enfrentamiento en un barrio de la ciudad

La violencia urbana no se da siempre por asaltos. El lunes último dos bandas se enfrentaron en plena plaza del barrio Ciudad de los Cuartetos, al noreste de la periferia de la ciudad de Córdoba. El saldo de este hecho fue la muerte de uno de los protagonistas del enfrentamiento.

El joven, de 23 años, ingresó al Hospital Elpidio Torres con un paro cardiorrespiratorio. Los médicos intentaron salvarle la vida pero no lo lograron. Luego se conoció que tenía tres heridas de bala en la ingle, tórax y zona lumbar sin orificio de salida.

Más policías, ¿menos inseguridad?

Con los reiterados hechos de inseguridad acompañados de la escalada de violencia la solución fácil parecería ser aumentar la cantidad de efectivos en las calles que garanticen lo máximo posible la seguridad de los cordobeses.

Así parecen haberlo entendido las autoridades, que en los últimos diez años aumentó la cantidad de policías en las calles. La provincia cuenta actualmente con 22 mil agentes, uno cada 625 habitantes. De hecho, en los últimos diez años se duplicó la cantidad de detenidos.

Entonces, ¿problema solucionado? No parece ser así. Córdoba es actualmente la tercera provincia más insegura del país, con una tasa de robos de 1.712 por cada 100 mil habitantes. Estos números son un 63% más altos que el índice nacional. Así lo asegura el informe “seguridad e inseguridad en Córdoba 2010-2020”, presentado por Grupo Cañada.

De esta forma, el problema claramente no está siendo atacado desde el lado correcto. No se trata de “a más inseguridad, más policías”. La inseguridad no se soluciona con una regla de tres simple, sino que es necesario tomar en cuenta otras medidas que contextualicen la situación que atraviesa Córdoba y, además, Argentina en general.

