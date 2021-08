Expertos ambientalistas rechazan el proyecto y expusieron información acerca de las consecuencias potenciales del presunto acuerdo asumido por el Gobierno. Según informó recientemente El Cronista, autoridades diplomáticas sostienen que la negociación con el país asiático se inició debido al déficit de proteína de cerdo que existe en su mercado y el de otros países de ese continente, sin embargo Cancillería Argentina desmintió las versiones y calificó la noticia como "absolutamente falsa y carente de asidero".

En ese sentido el Doctor en Ciencias Biológicas y además coautor del libro 10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos, Guillermo Folguera, dijo en diálogo con La Perra Vida de Radio Universidad que falta claridad e información oficial. “Aparentemente la provincia que lidera este tipo de emprendimiento es Chaco, sin embargo no es oficial. Se habla de 25 megafactorias con 12.500 madres cerdas lo que serían más cerca de 6 millones de cerdos .Un proyecto en contexto de pandemia, que consumen agua en épocas de sequía y toneladas de granos en contextos donde estamos viendo procesos de deforestación por el avance de la frontera agrícola. Es un proyecto que genera desigualdad social donde uno de cada dos argentinos no come dignamente. ”, expresó el experto.

A lo largo de casi 200 páginas, "10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos" reúne datos expuestos en artículos periodísticos, estudios científicos, declaraciones de expertos y sugiere una decena de enfoques sobre el asunto con perspectiva ambientalista.

Finalmente Folguera reiteró que es un proyecto con un altísimo nivel de conflictividad social y que la manera de producción a gran escala va incidir en todas otras cadenas productivas. “Una tiene que ver con el pequeño productor que lo saca del negocio porque transita en una economía informal. También los sectores que requieren de un ambiente sano, limpio y sin olores o moscas. Algo importante para el importante sector apícola y el turismo, porque también se quieren instalar en lugares que viven de los turistas. Ha sucedido en Chile y Yucatán que poblaciones enteras no podían vivir con esos olores y tuvieron que migrar”, concluyó el biólogo.

El libro está disponible de manera gratuita en formato PDF. Además del desarrollo argumental en contra del acuerdo de granjas porcinas, contiene ilustraciones y dibujos hechos por artistas de Argentina, como también todas las fuentes consultadas para elaborar el material.