A dos semanas del 19N, qué dicen las encuestas nacionales de cara al balotaje

Ayer jueves 2 de noviembre se publicaron los resultados del escrutinio definitivo de la elección del 22 de octubre (gráfico arriba). Sergio Massa (Unión por la Patria, UP) alcanzó 36,78% de los votos vs 29,99% de Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA) y 23,81% de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) Así, los dos más votados disputarán el balotaje el próximo 19 de noviembre, al frente de las fórmulas que fueron proclamadas también ayer como competidoras en la Asamblea Legislativa.



¿Qué dicen las primeras encuestas de cara a la segunda vuelta? De las realizadas por consultoras nacionales, la más cercana al resultado de la primera vuelta fue la de Proyección, que ahora reporta casi 45% para Massa vs 34,2% de Milei. La brecha a favor del ministro de Economía es de 10,4 puntos porcentuales, estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-2,63%, pero

el resultado queda abierto, con 8,3% de indecisos, casi 6% de voto en blanco/impugnado y 7% que no irían a votar (gráfico abajo).

La última encuesta nacional de Analogías arroja un resultado similar: 42,4% Massa vs 34,3% Milei, una ventaja de 8,1 pp para el oficialismo, estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-2,4%. Sin embargo, el resultado también queda abierto, dado que hay 17,5% de indecisos, además de casi 6% que votarían en blanco (gráfico abajo).

En tanto, la medición más reciente de Zuban Córdoba y Asociados reduce la ventaja de Massa a apenas 2,9 pp: 46,8% vs 43,9%, respectivamente, un empate técnico dado el error muestral de +/- 2,19%, con 3% de indecisos, casi 3% que no votarían y 3,4% en blanco (gráfico abajo).

La última encuesta de CB Consultora (la segunda de origen nacional que más se acercó al resultado del 22 de octubre) ubica a Milei 1,2 pp arriba: 41,6% vs 40,4%, una diferencia estadísticamente no significativa dado el error muestral de +/-2,4%, con indecisos en 7,5% y 10,4% que votarían en blanco o no votarían (gráfico abajo).

Por su parte, Aresco reporta 46,6% para Milei vs 42,4% para Massa, una brecha de 4,2 pp estadísticamente no significativa dado el error muestral de +/-2,7%, junto con 4,5% de indecisos y 6,5% en blanco (gráfico abajo).

En síntesis: 1) de las primeras cinco mediciones nacionales que sondean tendencias hacia el balotaje, tres arrojan una ventaja a favor de Massa, pero sólo en dos de ellas la brecha resulta estadísticamente significativa 2) las otras dos muestran brechas estadísticamente no significativas a favor de Milei 3) el promedio de estas cinco encuestas arroja 43,3% para Massa vs 40,1% para Milei, una ventaja de 3,2 pp a favor del ministro de Economía estadísticamente no significativa que deja la competencia en empate técnico, con una media de 8,2% de indecisos y 8,4% que no votarían o lo harían en blanco en segunda vuelta.