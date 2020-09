Hace mucho tiempo, un filósofo reconocido y muy lúcido, Friedrich Nieztche, dijo: “La verdad no existe, existen las interpretaciones”. Si consideramos que cognitivamente no tenemos otro modo de relacionarnos con las situaciones y las otras personas por las imágenes que construimos de ellos, entonces se me ocurre pensar que no siempre, y a lo mejor pocas veces, la verdad y las interpretaciones se corresponden tal cual son.

Este parámetro es aplicable, al menos para mí, full time en estos tiempos en los que predominan “las interpretaciones mediáticas”, con una potente penetración en la opinión pública.

Desde esta mirada, me permito entonces hacer algunas preguntas vinculadas a la actuación del Poder Judicial en relación al demonizado Lázaro Báez, haciendo una inicial aclaración, que TODOS los corruptos deben ser condenados, sin importar de quienes se trate. Claro que al rotulo de corrupto, lo debe poner una Justicia independiente que condene con certezas y no bajo los influjos de intereses espurios.

Me pregunto entonces:

. ¿Por qué Báez continúa detenido después de casi cuatro años y medio de prisión preventiva? ¿Acaso cuando estuvo libre no se comportó a derecho?, ¿Cuál Código habilita a una prisión preventiva por encima de los tres años?

. ¿Cuál era el riesgo procesal en el momento en el que el juez Casanello ordenó su cinematográfica detención?, ¿Y ahora dónde está el riesgo de fuga o de interferencia en las investigaciones?

. Si Lázaro Báez es realmente un Súper Ladrón que “nos robó a todos los argentinos”, si había tantas pruebas que lo incriminaban… ¿Por qué aún no fue condenado?

. ¿Por qué Lázaro Báez debe estar preso mientras varios ex varios funcionarios, imputados y procesados en causas importantes de presuntos hechos corruptos, siguen libres? ¿No es igualitario entonces el criterio para aplicar la prisión preventiva?

. Lázaro Báez fue convertido en un ícono de la “corrupción K” … La gran mayoría de los argentinos da por hecho presuntos delitos no confirmados …entonces, ¿Qué jueces se atreverán a absolver a Báez, aunque no encuentran certezas para condenarlo?, ¿Cómo van a justificar cuatro años y medio de detención, aunque las pruebas se caigan?

. Desde hace años, Clarín y aliados participan activamente en las causas contra Báez (y otras), bajo el paraguas del “periodismo de investigación y de la libertad de prensa”. Pase lo que pase, para muchos compatriotas, Lázaro Báez fue, es y será feo, sucio y corrupto.

Entonces, en estas causas, ¿qué vale más? ¿Cientos de tapas y editoriales, o pericias contables y pruebas reales?, ¿Qué es más potente? ¿Una sentencia mediática o una sentencia judicial?

Una última pregunta … Si Lázaro Báez es el gran corrupto que nos vendieron (y no confirmo ni descarto que lo sea, simplemente no lo sé) … ¿Cuantos Lázaro Báez hay en la Argentina de hoy?