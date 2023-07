Polarización incipiente y poco espacio para el peronismo disidente, según las últimas mediciones nacionales

En línea con nuestra anterior nota en este espacio, las últimas mediciones realizadas luego del cierre de listas tienden a confirmar una incipiente polarización entre Unión por la Patria (UP) y Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza (LLA) se ubica en tercer lugar y Hacemos por Nuestro País (HXNP, que ayer se lanzó en Buenos Aires y hoy lo hace en Córdoba) figura lejos

de la competencia mayor. La consultora Scidata realizó un análisis de la conversación y las interacciones en redes sociales que permite indagar el impacto de la reconversión de la marca oficialista: el promedio de interés por los frentes electorales en la web marca un empate técnico entre UP y JXC, ambos con casi 40% de protagonismo digital, mientras que LLA alcanza 16,23% y el FIT ronda 4%. En tanto, los “peronismos disidentes” de Principios y Valores (PyV) y HxNP no llegan al 1% (gráfico arriba). En término de nuevos seguidores, la flamante marca oficialista resulta la más beneficiada, con más de 44.000, en tanto que LLA acumula casi 40.000 en el último trimestre, contra casi 5.200 de JXC y menos de 1.000 del FIT (gráfico abajo).

Según el mismo informe, la novedad del sello oficialista genera un respaldo al alza en Twitter, Facebook e Instagram (gráfico abajo).

¿Qué sucede con la variable intención de voto? En este caso, hay matices. Según la última encuesta de consultora Analogías, UP acumula 32,3% vs 32,7% de JXC: la brecha de 0,4 puntos porcentuales a favor de la principal fuerza opositora deja la disputa por la primera minoría electoral en situación de empate técnico. Javier Milei, cabeza del binomio de LLA, roza el 18%, mientras que la fórmula Juan Schiaretti-Florencio Randazzo ronda el 2% y Myriam Bregman- Nicolás Del Caño el 1%, con casi 13% de indecisos (gráfico abajo).

Con proyección de indecisos, Clivajes también reporta un empate técnico en la disputa por la primera minoría electoral: casi 34% para Juntos vs 30,5% para UP, 18,4% para Milei, 3,4% para el FIT, y 2,6% para Schiaretti. En ese informe, Guillermo Moreno (PyV) roza el 2% y las demás listas no llegan individualmente al 1%, con un voto en blanco que ronda el 7% (gráfico abajo).

La última encuesta de Federico González & Asociados reporta una brecha de 5 pp a favor de JXC sobre UP: 33,8% vs 28,8%. Milei ronda 17% y el FIT acumula 3,3%, mientras que Juan Schiaretti, Santiago Cúneo y Guillermo Moreno se ubican entre 1,5% y 1,9%. Hay casi 3% de voto en blanco y los indecisos rozan el 7% (gráfico abajo).

En cambio, el más reciente Termómetro Ciudadano de consultora Opinaia estira a 8 pp la ventaja de JXC sobre UP (32% a 24%), con Milei en 19%. Schiaretti y el FIT empatan en 3%, con 5% para otras listas, 4% de voto en blanco y 10% de indecisos (gráfico abajo).

Finalmente, la ventaja más amplia a favor de JXC aparece en la medición de Observatorio Electoral Consultores: 40% para JXC vs 28% para UP (12 pp), con LLA en 15%, Moreno en 3% y empate entre Schiaretti-Randazzo y Bregman-Del Caño, ambos en 2%, con 8% de indecisos (gráfico abajo).

En síntesis, del análisis de estos seis estudios posteriores al cierre de fórmulas se puede concluir: 1) el “rebranding” oficialista fue exitoso, pues UP cuenta con protagonismo y visibilidad digital, y también es un sello competitivo en intención de voto 2) la carrera hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto se va polarizando entre UP y JXC 2) Milei se mantiene competitivo pero en tercer lugar, cerca del 20% de intención de voto, muy por debajo del 30% que rondan las dos fuerzas principales que hoy disputan la primera minoría electoral 3) la brecha entre ellas varía desde un empate técnico en varias

mediciones hasta un pico de 12 pp según Observatorio Electoral 4) en todos los casos, los “peronismos disidentes” que encabezan Schiaretti y Moreno aparecen por debajo del 5% de intención de voto y lejos de la competencia mayor 5) esa posición los hace vulnerables a la tendencia al “voto útil” que suele generarse luego de las PASO.