El Presupuesto de un país es su ley de leyes. Es elaborado durante muchos meses por técnicos, muy calificados, de las Direcciones Nacionales. Es la columna vertebral de lo que se pre supone, hará la Administración Nacional durante un año entero. Esto incluye todo, salud, vacunación, educación, sueldos, asistencia a Provincias y Municipios, servicios de seguridad y justicia, etc. Todo esto es ni más ni menos lo que "voltearon" los Diputados macristas, cumpliendo la predicción de Tetaz. Así lograron dejar a todos los Argentinos sin Presupuesto, en medio de una Pandemia y de una negociación por una deuda descomunal que ellos mismos contrajeron.

Voltear el Presupuesto no era el único objetivo. También van por el fracaso de las negociaciones con el FMI. El Diputado Laspina viajó a Washington para hacer saber al Fondo la decisión del macrismo de hacer fracasar cualquier acuerdo que pudiera lograrse. En realidad los dichos de Tetaz y las acciones de Laspina son sólo una pequeña muestra de algo mucho más grave que se está gestando, que incluye acciones mediáticas, judiciales y políticas con fines golpistas y desestabilizantes. Del mismo modo lo voltearon a Alfonsín, sólo que en aquellos años el que viajó a EEUU a pedir que cancelaran el acuerdo, no fue Laspina sino Cavallo.

Guzmán aclaró que no se presentará un nuevo Presupuesto y que se trabajará con el reconducido. Esto significa que la distribución de muchos recursos se hará en forma discrecional entre Nación, Provincias y Municipios. Me pregunto si los Legisladores de Unión por Córdoba, que votaron como les ordenó el macrismo, sabrán las consecuencias que tiene dejar a la Provincia a merced de la discrecionalidad. Esto tendrá consecuencias políticas importantes. Tal vez el Sr. Gobernador se imagina un futuro personal con Larreta o Morales, aun a costa de sacrificar Córdoba y dejarla a merced de Juez y una parte del Radicalismo. Por ahora son sólo conjeturas y el tiempo dirá, pero los costos serán altísimos.

Juez ya aclaró que no va a apoyar nada que provenga del Oficialismo, incluso cualquier acuerdo con el Fondo. Aclaró que los próximos 24 meses son para prepararse para la toma del poder. En mi opinión estas posturas de Schiaretti, alineándose totalmente con el macrismo, ponen a Córdoba al borde de un abismo, sobre todo porque no tiene una bien definida línea sucesoria. Algo parecido a lo que le ocurrió al Dr. Angeloz en su momento. Me sorprende que Gobernador, Negri y Mestre no den señales sobre el futuro provincial, en el contexto que se avecina. Se trata de políticos con mucha experiencia y me cuesta pensar que sacrifiquen Córdoba sólo por priorizar intereses personales.

El Oficialismo Nacional se enfocará en Provincia de Buenos Aires y en tratar de acordar con el Fondo para que los pagos comiencen con el próximo gobierno, en las mejores condiciones posibles. Mientras tanto todos jugarán sus cartas y yo estaré atento para hacer mis lecturas políticas y compartirlas con uds.

Les dejo un abrazo fuerte a todos y a todas y les deseo muy Felices Fiestas.