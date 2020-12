En Fundación Huésped estamos a favor de la vida.

Entendemos al aborto como una cuestión de salud pública: cada año cerca de 40 mil mujeres son internadas por complicaciones por abortos inseguros en nuestro país. Cuidar la vida implica legislar de acuerdo con la realidad: el aborto es algo que ocurre.

Podemos evitar que sea una de las causas de muerte en mujeres embarazadas y personas gestantes. Muertes que tienen, además, un sesgo socioeconómico, porque quienes pueden pagarlo abortan en clínicas con todas las garantías, ingresadas con diagnósticos falsos, mientras que quienes no tienen dinero lo hacen en las peores condiciones, sin cuidados sanitarios.

Promovemos el cuidado y la salud de las mujeres, no la práctica del aborto. Necesitamos hablar con la verdad: la Ley del Divorcio no incrementó los divorcios, la Ley de Matrimonio Igualitario no hizo crecer el número de parejas del mismo sexo ni la Ley de Identidad de Género el número de personas trans. Sólo otorgó un derecho. Del mismo modo, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no va a obligar a nadie a abortar, pero sí va a garantizar que se ejerza en un contexto seguro.

Por el contrario, la experiencia internacional demuestra que la legalización reduce el número de abortos, al abrir el sistema de salud a la consulta, sin temor a la persecución penal ni a la estigmatización social que implica el aborto clandestino. Interrumpir una gestación es una decisión atravesada por tantas razones como historias de vida. No nos corresponde juzgarlas, pero sí le corresponde al Estado acompañarlas para que no terminen en el negocio de la clandestinidad.

Para ello, debe garantizar las mejores condiciones para que esas decisiones se lleven a cabo en un entorno saludable y seguro. En Fundación Huésped trabajamos hace más de 30 años para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Por eso, acompañamos el reclamo y pedimos educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir.

*Médico. Director científico de Fundación Huésped