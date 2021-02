El comisario inspector Mauricio Mielgo fue ascendido a director del Departamental Marcos Juárez pese a haber sido denunciado por acoso sexual por una subalterna. Ella en cambio fue expulsada de la fuerza y se encuentra desempleada.

Según publicó El Doce en 2018 la excabo Mariela Neira denunció a su jefe en el Tribunal de Conducta Policial después de sufrir situaciones de abuso junto con sanciones por no acceder a los pedidos de su superior.

Después de recurrir a una licencia médica por pancreatitis debido al estrés y a una carpeta psiquiátrica retornó con tareas no operativas. Sin embargo el hostigamiento de Mieglio continuó con mensajes telefónicos, según la denuncia que presentó en sede judicial en el comienzo del 2020.

Los caminos de la excabo y del comisario tuvieron direcciones opuestas debido a que el TCP no ordenó ninguna sanción sobre el hombre denunciado. Mientras que la mujer fue expulsada de la Policía en 2019.

Hace exactamente un año, una denuncia de una mujer por abuso y acoso sexual contra un jefe policial desató un escándalo en la Policía de Córdoba por las fotos y videos de contenido sexual explícito que el hombre enviaba por Whatsapp. Desde entonces el comisario siguió en funciones y fue ascendido a director del Departamental Marcos Juárez, mientras que la víctima fue dada de baja de la fuerza de seguridad.

Mariela Neira tiene 47 años y dos hijos. Es la mujer que se animó a denunciar a su superior, Mauricio Mielgo, por constantes “abusos y acosos con un fin sexual”, de manera “personal o telefónicamente”, según consta en el texto de la acusación formal realizada el 21 de febrero de 2020. Antes, el 17 de diciembre de 2018, ya había denunciado a su jefe de manera interna en la fuerza policial.

Me hizo aplicar sanciones y me dieron de baja en la Policía por no haber accedido a este tipo de presión y hostigamiento que permanentemente he padecido ”, relató, y agregó:“ Ejerció el poder y sus influencias, con complicidad funcional de autoridades policiales ”.

Esa denuncia derivó en una investigación del Tribunal de Conducta Policial (TCP) por la presunta violación del reglamento interno de la fuerza de seguridad. Sin embargo, no se aplicó ninguna sanción al acusado. Este medio intentó comunicarse con Ana Becerra, titular del TCP, pero no obtuvo respuesta ante la consulta.