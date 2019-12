Tras la asunción de las nuevas autoridades políticas de la Provincia, ayer se oficializaron los cambios que dispuso el gobernador Juan Schiaretti en el Estado Mayor de la fuerza Policial para el inicio de su tercer mandato.

En la ceremonia que se realizó en el Salón VIP de la Jefatura Central, asumieron formalmente su cargo las nuevas autoridades policiales tras la lectura de los correspondientes decretos de designación y la colocación de escudos al nuevo Subjefe de Policía y a los integrantes del Estado Mayor.

De este modo, el jefe de la fuerza continuará siendo el Comisario General Gustavo Vélez, mientras que el nuevo subjefe policial será el Comisario General Pablo Adrián Arregues.

El resto del Estado mayor de la Policía se completa con:

La ceremonia estuvo presidida por el Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera quien estuvo acompañado por la Ministra de la Mujer Mgter. Claudia Martínez, el Jefe de Policía Comisario General Gustavo Vélez, la Fiscal General Adjunta Dra. Alejandra Hillman, los integrantes del Estado Mayor Policial y los representantes del Poder Ejecutivo Provincial.

También acompañaron la ceremonia, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Oficiales Superiores con asiento en Capital e Interior, familiares e invitados especiales.

El Ministro de Seguridad, en nombre del Gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti, reivindicó el nombramiento consecutivo de la máxima autoridad policial y despidió al exsubjefe de Policía y al exdirector General de Recursos Humanos con sentidas palabras.

Mosquera también remarcó que la flamante Directora General de Recursos Humanos, la Comisaria Mayor Lic. Liliana Zárate Belletti es la primera mujer en el Estado Mayor Policial egresada de la Escuela de Policía "Ltdor. Gral. Don José de San Martín".

El Estado Mayor Policial quedará constituido de la siguiente manera:

- Jefe de la Policía: Comisario General Gustavo Vélez.

- SubJefe de la Policía: Comisario General Pablo Adrián Arregues.

- Director General Departamentales Sur: Comisario General Prof. Jorge López.

- Dirección General de Gestión Administrativa: Comisario Mayor Lic. Darío Gaitán.

- Director General de Investigaciones Criminales: Comisario Mayor Lic. Alejandro Mercado.

- Director General de Control de Conductas Policiales: Comisario Mayor Tec. Sup. Luis López.

- Director General de Tecnologías de la Información y Análisis Estadístico: Comisario Mayor Lic. Ing. Claudia Salgado.

- Director General Departamentales Norte: Comisario Mayor Tec. Sup. Leonardo Paéz Stelmach.

- Director General de Seguridad Capital: Comisario Mayor Tec. Sup. Gustavo Piva.

- Director General de Recursos Humanos: Comisario Mayor Lic. Liliana Zárate Belletti.

- Director General de Policía Caminera: Comisario Mayor Tec. Sup. Héctor Gutiérrez.-