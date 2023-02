Ariel Mansilla, periodista del Multimedio SRT y su esposa, fueron victimas de un robo piraña en la ciudad de Viña del Mar, Chile.

La pareja salía de uno de los centros comerciales más famosos de esa localidad, el Mall Marina Arauco, cuando un grupo de 6 adolescentes los atacaron.

En diálogo con Canal 10, Mansilla expresó: “La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando a una tienda Ripley con piedra, y me quedé un segundo parado mirando, cuando me agarran”.

El violento episodio ocurrió el pasado martes por la tarde, frente a la plaza O’Higgins.

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad”, sostuvo.

En el video se puede ver cómo la pareja intenta defenderse y piden ayuda a los gritos. Les dan patadas y entre forcejeos, les roban una cadena de oro, sus relojes y un celular.

“Lo que más impotencia es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hace nada”, manifestó.

Ni la pareja ni la seguridad pudieron atrapar a los delincuentes.