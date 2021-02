El presidente Alberto Fernández destacó el esfuerzo en la búsqueda de vacunas contra el coronavirus durante el acto en homenaje al 243 aniversario del nacimiento del Gral. José de San Martín.

El mandatario participó junto a los gobernadores de la celebración en la localidad correntina de Yapeyú.

"Generan debates que por momentos no obligan a desatender lo importante, pienso que aquellos enormes hombres del 1800 no tenían que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la prédica mal intencionada, las voces altivas que se levantan y se olvidan lo que hicieron cuando tuvieron que trabajar por los argentinos", afirmó Fernández en relación a las críticas de la oposición por el acceso privilegiado a vacunas que le cortó el puesto al exministro de Salud, Ginés González García.

Además se preguntó: ¿Por qué nadie dijo a mí a decirme 'hice una gestión en China para conseguir una vacuna', 'hice una gestión en los Estados Unidos para conseguir una vacuna', 'hice una gestión en Inglaterra para hacer una vacuna', nadie vino a ofrecerme eso, lo tuvimos que hacer solos".

El jefe de Estado también anunció que llegarán vacunas de la Federación Rusa durante el fin de semana y que en marzo arribarán las de AztraZeneca.

"Primero me dijeron que traía una vacuna que era veneno y ahora parecen todos querer envenenarse. Cuando quieren hacerme claudicar pienso en San Martín. No voy a ser nunca como él pero quiero que algo de él me inspire", remarcó.