El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas hizo un repaso de la gestión hasta el momento, y destacó la recuperación de la economía, los seis meses de crecimiento de empleo, las medidas económicas para desacelerar la inflación y el relanzamiento de medidas para controlar los precios.

"En junio hubo un crecimiento arriba del 8% respecto a junio de 2019, o sea comparamos con el año previo a la pandemia para que no haya distorsiones" dijo Kulfas y agregó que "esta industria Argentina, a pesar de la pandemia y por las políticas que hemos implementado, ya produce más que la Argentina de Macri".

"Hicimos los últimos cálculos en el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, que hace ese tipo de cálculos anticipándose con el consumo de energía en la industria, se vio un crecimiento arriba del 4%. Lo que indica que los primeros 7 meses de 2021 la industria creció 4% en promedio por arriba del 2019", añadió.

En cuando al empleo registrado dijo que "llevamos 6 meses consecutivos de crecimiento en general, en la industria 11 meses de crecimiento".

En cuando al crecimiento del país, el ministro dijo que "estamos previendo en torno al 7%". "Todavía son estimaciones plagadas por la incertidumbre porque no tenemos certezas, claridad absoluta respecto a qué va a ocurrir con la pandemia, la segunda ola, las nuevas variantes del Coronavirus", especificó.

Sobre la inflación dijo que "hemos tenido que absorber un shock enorme de precios internacionales, todos los commodities de alimentos, industriales, de todo tipo”.

“Esto en una economía como Argentina que venía muy golpeada pegó fuerte. No había muchos mecanismos para contrarrestar este shock tan fuerte. Lo estamos absorbiendo ya con tres meses consecutivos de baja y esperamos seguir bajando y converger en una inflación más cerca del 2% por mes”, agregó.

Mayor producción de carne para alentar el consumo:

Respecto a la carne vacuna y a las medidas implementadas por Fernández por el alto costo , Kulfas indicó que “Nuestro objetivo principal a mediano y largo plazo es que crezca la producción de carne en Argentina” y añadió que "el problema que tenemos con la carne ovina y vacuna es que está estancada la producción desde hace 4 décadas. Hace 4 décadas éramos 25 millones de argentinos y producíamos 3 millones de toneladas de carne; hoy somos 45 millones y producimos 3 millones de toneladas de carne”, detalló el funcionario nacional.

“Si queremos evitar que se siga bajando el consumo interno de carne hay que producir más, y si queremos exportar también debemos aumentar la producción. Si en Argentina aumenta la población y la cantidad de carne que se produce es la misma, no hay otro resultado posible que la gente consuma menos. Hay menos disponible para más gente. No hay manera de que el consumo no se reduzca”, dijo Kulfas.

“Vimos un aumento que era desmedido e injustificado. Buscamos estabilizar el precio, ordenar el mecanismo de funcionamiento exportador porque había un montón de exportadores truchos. Han sido sancionados y canceladas sus matrículas y deberán dar explicaciones en otros ámbitos Y sobre esta base avanzamos en armar el Plan Ganadero”, dijo.

Sobre las decisiones políticas tomadas con respecto a la exportación de carne, dijo que: “Las medidas que implementamos son transitorias. Un cierre, una reapertura parcial con el objetivo de normalizar la exportación pero con un plan que nos permita lo antes posible empezar a aumentar en serio la producción de carne en Argentina, para que esto permita tener un mercado interno abastecido en la mesa de las y los argentinos con precios razonables y buena cantidad de carne. Y después tener un excedente exportador importante que Argentina necesita muchísimo para tener las divisas que necesitamos”.

